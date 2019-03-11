"Усохла сильно": болезненно худая Пугачева пришла к Леонтьеву

Вид Примадонны сильно испугал поклонников

Алла Пугачева не смогла пропустить выступление давнего друга и прибыла в Кремль на концерт Валерия Леонтьева, посвященный его 70-летию. Как только знаменитость вошла в зал, публика заволновалась, и неспроста. Все обратили внимание на то, как заметно она похудела.

Певица щеголяла в молодежном образе – на ней было короткое платье, открывшее стройные ноги в черных сапогах. Когда артистка появилась в зале, все встали. При этом многих поразила ее худоба, что вызвало неоднозначную реакцию подписчиков соцсети

"Усохла сильно! (А юбка к старости все короче – дурной тон, но она ж не леди)", "Мумия", "Худая , Не по возрасту одетая... Не нравится... Не хватает элегантности", "Какой кошмар.... озраст берет свое...", "Фу", "Ну некрасиво же, ужас, ноги хоть бы прикрыла", "Очень не красиво. Думать надо как одеваться на 8-й десяток ","Усохла старушка", "Да, пару кг не мешало бы набрать", "Худоба ей не идет, чересчур худа" , "Грустно", "Печальное зрелище... Надо стареть с достоинством, а не реградировать. Жалкое зрелище",

– возмутились одни.

Другие стали думать, с чем связано то, что певица так выглядит, и написали:

"Видно, болеет", "Не думаю, что она по желанию и диетам стала такой худой. Скорее всего, болеет", "Худая, да еще как оделась... Что с ней? Неужели так надо издеваться над собой? Заболела бабушка?".

Нашлись и защитники. "Молодец! В балахонах она в молодости находилась!", "А то, что молодится, то умница, так нужно жить", – похвалили они любимицу.

Леонтьев и Пугачева дружат много лет. В 1986 г. они выступили у взорвавшегося атомного реактора в Чернобыле. В декабре 1994-го Примадонна сняла знаменитые "Рождественские встречи" на подмосковной даче "Казановы". Однако дуэтом исполнили только две песни: "Поздно" – на "Новогоднем аттракционе" в 1982 г. и "Ты меня не забывай" – на открытии "звезды" возле ГЦКЗ "Россия" в 1998-м.

Выступление юбиляра удалось на славу, хотя после концерта он признался, что не было возможности как следует отрепетировать более чем двухчасовую программу, ведь собрать всех известных друзей на сцене сложно, отмечают "Дни.ру". Позже – 15, 17 и 19 марта – Валерий Яковлевич даст три сольных концерта в любимом им БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, но уже без звезд на сцене. В Северной столице он отметит и 70-летие.

