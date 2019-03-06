Джигурда расстреляет Пугачеву и Галкина под музыку "На-На"

Эпатажный актер возьмется за оружие

Шоумен Стас Барецкий поделился планами снять третью часть культового фильма "Брат", продолжив дело покойного Алексея Балабанова. Рабочее название картины – конечно же, "Брат-3".

"Договорились с Останкинской телебашней по поводу локации, они дали добро первоначально... Там будет сидеть киллер, Джигурда, и отстреливать известных персонажей ключевых, Пугачеву с Галкиным", -

рассказал Барецкий в интервью телеканалу "Звезда". Музыкант добавил, что Джигурда уже выпросил роль для своей супруги Марины Анисиной. По словам будущего режиссера, сюжет новой картины будет очень "закрученным", а развязка – совершенно неожиданной.

В фильме Барецкий планирует собрать все сливки российского шоу-бизнеса. Помимо уже упомянутых персонажей, в картине появятся Ольга Бузова, Сергей Шнуров, Бари Алибасов и, возможно, Виктор Сухоруков.

"Веду переговоры с Сухоруковым. В интервью он сказал, что отказался, а на самом деле согласился. Я даже не понял, почему он так", -

посетовал Барецкий. Саундтрек напишет группа "На-На". Какое отношение весь этот феерический балаган будет иметь к классической дилогии "Брат" и "Брат-2", новоявленный режиссер объяснять не стал.