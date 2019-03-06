Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Джигурда расстреляет Пугачеву и Галкина под музыку "На-На"

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Эпатажный актер возьмется за оружие

Шоумен Стас Барецкий поделился планами снять третью часть культового фильма "Брат", продолжив дело покойного Алексея Балабанова. Рабочее название картины – конечно же, "Брат-3".

"Договорились с Останкинской телебашней по поводу локации, они дали добро первоначально... Там будет сидеть киллер, Джигурда, и отстреливать известных персонажей ключевых, Пугачеву с Галкиным", - 

рассказал Барецкий в интервью телеканалу "Звезда". Музыкант добавил, что Джигурда уже выпросил роль для своей супруги Марины Анисиной. По словам будущего режиссера, сюжет новой картины будет очень "закрученным", а развязка – совершенно неожиданной.

В фильме Барецкий планирует собрать все сливки российского шоу-бизнеса. Помимо уже упомянутых персонажей, в картине появятся Ольга Бузова, Сергей Шнуров, Бари Алибасов и, возможно, Виктор Сухоруков. 

"Веду переговоры с Сухоруковым. В интервью он сказал, что отказался, а на самом деле согласился. Я даже не понял, почему он так", - 

посетовал Барецкий. Саундтрек напишет группа "На-На". Какое отношение весь этот феерический балаган будет иметь к классической дилогии "Брат" и "Брат-2", новоявленный режиссер объяснять не стал.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Население Украины призвали готовиться к войне с Россией

Претендент на высший пост в стране предложил вооружить весь народ

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей