Пугачева и Киркоров исчезли после истории с покушением

Две звезды не выходят на связь с поклонниками

Алла Пугачева давно никак не проявляла себя в Instagram. Да и Филипп Киркоров отмалчивается. Тем временем страницы печатных СМИ и интернет-сайтов пестрят сообщениями о том, что готовилось убийство одного из них.

Однако на странице Примадонны давно ничего нового не публиковалось. Последний пост там выложен 11 февраля. С того времени артистка будто игнорирует фанатов.

Поп-король заходил в соцсеть накануне. Он разместил ролик и поздравил с днем рождения свою новую подругу Катю Гусеву. А в сторис рассказал о просмотренной комедии и попозировал с давней приятельницей Анастасией Стоцкой.

Зато отреагировал Максим Галкин. В привычной ему ироничной манере он сделал "официальное заявление", после того как с утра прочитал новости о себе. Артист сообщил, что весна пришла, ведь "люди просыпаются", и не только они, но и их фантазии.

"Весеннее обострение в полной силе",

– отметил юморист и, добавив, что уважает труд журналистов, приложив руку к сердцу, заключил:

"У меня отолько одна просьба к журналистам: не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево".

Фанаты потешаются над ситуацией от души. "Давно так не смеялась. Галкин в Дагестане взрывает Киркорова... Кто это придумал? Ему пулитцеровскую премию надо вручить... Надеюсь этот олух знает, что это такое!...", "Да, ну кто еще мог заказать Киркорова, как не Галкин ... логично", "Я сама с утра... вот в таком состоянии, как и Филипп... эх, Максим, Максим... как же так", – прокомментировали они.

Между тем, что имел в виду нынешний муж Примадонны, обращаясь к папарацци, ясно. Ранее стало известно, что один из фигурантов дела о подготовке взрывов на концерте Филиппа Киркорова в Дагестане в 2017 г. назвал заказчиком Максима Галкина. При этом террорист даже сумму, который якобы предложил за это юморист, озвучил – 2 млн рублей.

Да уж, пожалуй, на самом деле недорого оценили жизнь поп-короля...