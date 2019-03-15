На браке Пугачевой поставили крест

Мужа Примадонны застукали с подружкой

Поклонники снова заговорили о крахе семейной жизни Аллы Пугачевой. И неспроста: ее супруг Максим Галкин засветился с некой молодой особой при весьма пикантных обстоятельствах.

Сеть молниеносно облетело фото юмориста с некой Кристиной Домино. Сам он к себе на страницу кадр не выкладывал, а девушка сдалала это и, похоже, не без удовольствия.

"Короче, день удался",

– радостно сообщила она под снимком, на котором изображена, прижавшись к артисту.

Фото попало в Instagram сегодня под утро. Но, судя по словам Кристины, дело было накануне вечером. Получается, Максим всю ночь гулял с друзьями, а потом они решили еще и в ближайшей кафешке посидеть.

Аллы Борисовны поблизости не наблюдается. При этом ее муж на снимке выглядит веселым, на его лице не видно даже тени усталости из-за бессонной ночи. Уж не новая ли подруга придает молодцу сил, задумались интернет-пользователи.

И посчитали очень странным этот выход Галкина в свет не с любимой женой, а с приятелями, да еще и в обществе девушек. Не укрылось от внимательных фолловеров и то, что на снимке юморист сидит не с друзьями, а с Ксенией, что дало им повод для подозрений о слишком тесном общении этих двоих. Неужто пустился во все тяжкие?

Тем временем Примадонна, видимо, ничего не подозревая, мирно спала, пока ее муж развлекался, предположили хейтеры. И с возмущением поинтересовались:

"И как это называется? Аля Алла, прощай! Максим, почему снова без жены?"

Не укрылась от подписчиков и еще одна деталь. При том, что гастрольный график артист планирует заранее, многие из них заметили, что среди концертов по городам России выделяется одно его выступление на Кипре, о котором он заявил в сторис.

В первый же день на острове Максим загулял. Уж не превратил ли он свой особняк на Кипре в дом свиданий, гадают теперь фанаты.

Между тем в соцсетях уже не раз судачили о скором развале звездной пары. Одним из доводов сплетники назвали то, что Пугачева стара для мужчины в самом расцвете сил.

Не так давно широко обсуждался якобы роман Максима Галкина с известной телеведущей Юлией Барановской. Некоторые их даже поженили. А Алле Пугачевой сообщили об изменах мужа.

Сами знаменитые супруги ничего о личной жизни не говорят и подобные слухи не комментируют. Юморист будто в пику этой шумихе публикует в Instagram кадры и ролики, показывающие трогательную семейную идиллию.