Расплывшаяся Пугачева поразила поклонников

В Сети появилось странное фото Примадонны

Алла Борисовна в компании Александра Буйнова вызвала неоднозначную реакцию.

В своем Instagram Пугачева поздравила коллегу с днем рождения. Сегодня Буйнову исполнилось 69 лет.

"С Днём Рождения,БРАТ!!!" – написала Примадонна.

На фото Алла позирует, прижавшись к Александру. На артистке черный короткий наряд, открывающий шикарные ноги. Правда, кадр весьма низкого качества – на нем звезды буквально расплылись.

Некоторые подписчики тут же уцепились за нерезкую картинку и принялись упражняться в остроумии. Другие упрекнули Примадонну в том, что она всегда очень сухо поздравляет друзей и близких. Нашлись и откровенные грубияны, обозвавшие Пугачеву "дрянью" ни за что, ни про что (орфография и пунктуация сохранены).

"Какое мутное фото...", "Как и весь шоубизнес", "У вас такие всегда сухие поздравления, но наверное в душе вся теплота, не в словах.." "Ты дрянь! *********! У тебя ни к кому нет сострадания! Радуешься что другие умирают, а ты живешь все", "Картинка замечательная, качество не очень. Резкости нет", "Стоп кадр с видео на пленку", "Аллочка, какая замечательная и качественная фотокартинка",

– высказались злопыхатели.

Впрочем, истинные фанаты Аллы Борисовны быстро поставили нахалов на место. Они отметили, что на этом фото Пугачева прекрасно выглядит, пожелав ей и виновнику торжества всех благ.

Ранее недоброжелатели обвинили певицу в лицемерии после смерти Юлии Началовой.