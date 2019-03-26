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Брошенный Пугачевой племянник попал в беду

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Близкого родственника Примадонны сбил автомобиль

Сын брата Аллы Пугачевой Влад был госпитализирован после ДТП. Это могло закончиться весьма плачевно.

"Влад попал в больницу. Он возвращался из магазина, когда мимо на большой скорости промчался автомобиль и задел. Друг упал, а встать сам уже не смог, 

рассказал StarHit приятель Пугачева. И отметил:

"После операции Влад не до конца восстановился, до сих пор проблемы с мизинцами – они смотрят вбок. Потому ему трудно подобрать зимнюю обувь. Любая травма в таком состоянии может привести к серьезным последствиям. К счастью, в клинике он пробыл всего несколько часов, затем отпустили домой".

Влад Пугачев не работает и живет на деньги от сдачи в Москве двухкомнатных апартаментов, оставшихся от отца, и однокомнатной квартиры, купленной ему звездной тетей. Также он получает пенсию как инвалид второй группы. По меркам провинции в сумме выходит немало – около 80 тыс. рублей.  

Мужчина обитает у новой возлюбленной Юлии Побединской в Рязанской области.

"Это моя последняя пристань. Ей не нужны деньги – ни мои, ни Аллины. Она просто любит меня, а я – ее. А с тетей давно не общаюсь. Та перестала выходить на связь – не отвечает ни на звонки, ни на сообщения. После ЧП отделался легким испугом и парой синяков",

– сообщил родственник Примадонны.

У его женщины есть дочь от предыдущего брака. Своего сына Женю Влад не видел четыре года.

Ранее стало известно, что Пугачева отказалась помогать родственнику из-за его пристрастия к бутылке. Племянник больше не получает от нее денег.

До этого Алла Борисовна принимала самое деятельное участие в его судьбе. Она не пожалела средств на его реабилитацию в Израиле, за которую выложила больше 10 млн руб., заплатила $100 тыс., чтобы избавить племянника от гепатита С, обеспечила его всем необходимым, в том числе квартирой в Москве, помогла оформить вторую группу инвалидности, благодаря чему он ежемесячно получает около 20 тыс. руб., и переводила деньги за аренду квартиры его покойного отца в Выхино.

Сына Влада Женю артистка поселила у своего личного водителя, который относится к мальчику как к родному. Ребенок, "очень похожий на покойного деда Евгения Борисовича", ни в чем не нуждается.

Официальным опекуном внучатого племянника является сама Примадонна. Согласие на это подписала бывшая жена единственного родного племянника Аллы Борисовны.

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Полина ДОРОЖКИНА
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