"Везет одним и тем же": дочь Пугачевой взбесила россиян

Пользователи Сети позавидовали певице, отдыхающей на море

Кристина Орбакайте поделилась в Instagram тем, чем занимается в выходные в Майами, где проводит большую часть года. В свободное время артистка предпочитает нежиться на пляже под палящим солнцем. Этот факт расстроил многих подписчиков звезды, находящихся в России.

На фото Орбакайте в шляпе и очках лежит на животе, улыбаясь. Довольный вид знаменитости не всем ее фолловерам пришелся по душе. Некоторые отметили, что большинство россиян не могут позволить себе бывать в теплых краях, когда в стране холодно и серо.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 22 Мар 2019 в 11:29 PDT

"А у нас дождь, серо, сыро и холодно", "Пригласите в гости!!!!! И мы тоже выложим такую фоточку!", "Снова отдых?", "Везёт же людям", "По доброму завидую!", "Сейчас умру от зависти", "Везёт тебе Кристиночка!!! Есть возможность погреть жопку на солнышке. А у нас холодно, дождь и слякоть", – посетовали фолловеры Орбакайте.

Фанаты же отметили, что артистка заслужила такой отдых, ведь не жалеет сил на свою работу. Впрочем, многие поклонники обратили внимание на то, как молодо и свежо выглядит певица. Некоторые пришли к выводу, что это заслуга генов – достаточно посмотреть на то, как сейчас восхищает своим цветущим видом ее мать Алла Пугачева.