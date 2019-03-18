Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Только яйца: внук Пугачевой шокировал фанатов

Никита и Владимир Пресняковы. Фото: www.globallookpress.com
На видео попали неожиданные детали семейной жизни Никиты Преснякова

Музыкант выложил ролик, который вызвал у публики вопросы.

Пресняков-младший, похоже, серьезно увлекся кулинарией. На своей странице в Instagram он выложил видеорецепт. Никита рассказал подписчикам, как приготовить пасту по-техасски.

Нахлобучив ковбойскую шляпу, внук Аллы Борисовны продемонстрировал свои поварские навыки. Он обжарил овощи, добавив к ним макароны и томатную пасту. В процессе Никита открыл холодильник, который внезапно оказался практически пустым. На полке сиротливо лежали лишь два яйца, что поразило фанатов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov)

Пользователи засыпали музыканта вопросами. Некоторые заподозрили, что жена Преснякова-младшего модель Алена Краснова не готовит для супруга. Однако большая часть поклонников оценила кулинарный шедевр артиста, вспомнив студенческие голодные годы. Многие нашли блюдо весьма аппетитным (орфография и пунктуация сохранены).

"А почему холодильник пустой ? Жена вообще не готовит ?", "самые крутые рецепты! Никита, ты крутяк! За минуту и рецептом поделился и настроение поднял!", "А жрать то как захотелось", "Просто супер видео ,сразу захотелось приготовить .И сегодня на ужин у меня эта паста. Очень вкусно !", "Мы студентами такое готовили, макароны в разном сарафане по русски говоря.."

– написали они.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Страшная тайна: от россиян скрыли правду о переговорах по Курилам

Чиновники двух стран тихо решат между собой судьбу островов

Накрыли камуфляжем: малайзийский "Боинг" приземлился на засекреченном аэродроме

Лайнер вместе с пассажирами специально замаскировали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей