Только яйца: внук Пугачевой шокировал фанатов

На видео попали неожиданные детали семейной жизни Никиты Преснякова

Музыкант выложил ролик, который вызвал у публики вопросы.

Пресняков-младший, похоже, серьезно увлекся кулинарией. На своей странице в Instagram он выложил видеорецепт. Никита рассказал подписчикам, как приготовить пасту по-техасски.

Нахлобучив ковбойскую шляпу, внук Аллы Борисовны продемонстрировал свои поварские навыки. Он обжарил овощи, добавив к ним макароны и томатную пасту. В процессе Никита открыл холодильник, который внезапно оказался практически пустым. На полке сиротливо лежали лишь два яйца, что поразило фанатов.

Пользователи засыпали музыканта вопросами. Некоторые заподозрили, что жена Преснякова-младшего модель Алена Краснова не готовит для супруга. Однако большая часть поклонников оценила кулинарный шедевр артиста, вспомнив студенческие голодные годы. Многие нашли блюдо весьма аппетитным (орфография и пунктуация сохранены).

"А почему холодильник пустой ? Жена вообще не готовит ?", "самые крутые рецепты! Никита, ты крутяк! За минуту и рецептом поделился и настроение поднял!", "А жрать то как захотелось", "Просто супер видео ,сразу захотелось приготовить .И сегодня на ужин у меня эта паста. Очень вкусно !", "Мы студентами такое готовили, макароны в разном сарафане по русски говоря.."

– написали они.