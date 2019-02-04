"Что происходит?": смерть коллеги шокировала внука Пугачевой

Незадолго до смерти Децл побывал у отпрыска знаменитого семейства

Никита Пресняков, как и многие звезды, не остался равнодушным к раннему уходу из жизни известного исполнителя Кирилла Толмацкого. Он до сих пор не может поверить в случившееся, о чем написал в Instagram.

По его словам, не так давно Децл заходил к нему в гости. Когда внуку Аллы Пугачевой было 12 лет, рэпер устроил его в школу брейк-данса, вспомнил Никита.

"В 11 лет я затер его альбом "Кто Ты?" до дыр и кроме него ничего не слушал, выучил каждую строку каждого трека… Начал носить широкие джинсы, балахоны, хотел стать рэпером… Та самая эра до того, как я услышал тяжелую музыку... R.I.P. Децл... что же в мире происходит", – выразил чувства Пресняков.

Между тем подписчики, согласившись, что "это большая потеря", спросили, "неужели это были наркотики, которые его убили", и напомнил: Децл "говорил о том, что после 35 лет хочет инсценировать собственную смерть и исчезнуть/уехать на остров". Может, поэтому и умер в таком возрасте, ведь "слова имеют все же силу", предположили они.

Ранее те же слова Кирилла Толмацкого прокомментировал его концертный директор. Дмитрий Каприелов заявил, что, увы, думать так не приходится.

"Это похоже на то, что когда-то озвучивал Тупак Шакур (американский рэпер). Но на счет Кирилла… Хотелось бы верить, но я не думаю, что в данных обстоятельствах это произошло именно так", – сказал он.

Никита Пресняков откликнулся на кончину рэпера не один. До этого его знаменитая бабушка посвятила Децлу скорбный пост. Позже высказались и другие артисты.

Сергей Шнуров поместил на своей странице в соцсети стихотворение. В восьми строчках лидер группы "Ленинград" вспомнил известную композицию рэпера.

Выразил соболезнования и рэпер Баста (Василий Вакуленко), с которым у Толмацкого была ссора. "Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память", – написал он в соцсети.



Особенно отличилась певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза. Она обвинила коллег Кирилла Толмацкого в притворстве. "Вдруг все рэперы вспомнили, что выросли на Децле. А в то время, когда он был рядом, он был не нужен и мало кто сказал из вас эти слова в лицо", – заявила исполнительница.

Поклонники ее поддержали. "Наташа, Вы правы. И рэперы, и блогеры – все в одночасье вспомнили свои юность и детство и то, что выросли на песнях Децла", "Особенно смешно, как Тимати подключился, типа они вместе начинали ставить рэп на ноги...", "Наташа, это очень верно и точно сказано! Как-то не могла сформулировать, почему же так несколько выворачивало от кол-ва слов под его фото сегодня...", Это из разряда "Имея – не ценим, а потерявши – плачем", это, видимо, встроенная опция у многих", "Умер, вспомнили и запостили себе, ради комментариев", "Четко! все начинают ярко говорить... когда человек ушел", "Особенно соболезнование от Басты не в тему, который его "лохматым чмо" обзывал", – прокомментировали они.

Кирилл Толмацкий умер в 35 лет. По предварительным данным, у него остановилось сердце. Врачи пытались помочь артисту, но не смогли. Ходят слухи, что они допустили ошибку...