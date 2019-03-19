"Стариканы": поклонники в шоке от дряхлого вида Леонтьева и Пугачевой

Артисты подверглись жесткой критике

Главные юбиляры этого года – Валерий Леонтьев и Алла Пугачева. Ему уже исполнилось 70 лет, а ее день рождения – уже через месяц. Исполнители пытаются бодриться: сидят на диетах, гримируются и готовятся к концертам, но зрители их не щадят: они уверены, что скрыть старость артистам не удается.

Вот и под последней фотографией Примадонны, где она позирует с Леонтьевым, подписчики не скупятся на острое слово и непременно указывают на возраст и внешний вид, прося уступить место другим певцам.

"Бабушка рядышком с дедушкой много лет на сцене вместе", "Старички", "Дорогие мои старички, дайте я Вас сейчас расцелую! Молодые мои старики, мы ещё, мы ещё повоюем", "Стариканы", "Пора уступить место молодым",

– не могут сдержать эмоций комментаторы.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 19 Мар 2019 в 5:30 PDT

Защитники легенд также нашлись: "Самые любимые из СССР! Алла Пугачева; Валерий Леонтьев; С юбилеем дорогого артиста", "Два таланта, два профессионала! Живите долго, здоровыми, счастливыми", "Великие люди!" – пишут поклонники.

Некоторые подписчики написали, что были взволнованны постом. Увидев совместное фото, они предположили смерть одного из артистов, так как в последнее время скончались сразу несколько знаменитостей.

Но "Казанова" все также бодр, как раньше, отмечать свой юбилей планирует в Санкт-Петербурге. Сначала даст концерт, а потом будет банкет. На организацию пиршества Леонтьев не потратился – все оплатил хозяин заведения.

Поздравлять артиста и друга приедут Пугачева, Киркоров, другие звезды и, конечно, жена Люся, проживающая в Майами. Несколько слов о нем сказал и президент Белоруссии Александр Лукашенко.