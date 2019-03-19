"Бездонное нечто": внешность Максаковой жестко раскритиковали

Журналистка "прошлась" по певице

Колумнист "Вечерней Москвы" Ольга Кузьмина считает, что у Марии Максаковой от природы были очень хорошие данные: изумительная внешность и сильный голос, но вот распорядиться даром родителей она не сумела.



Действительно, в последние годы облик певицы, актрисы, а еще и политика сильно модифицировался.

"У нее не только изменились нос и губы, а также форма лица, но совершенно иным стало и выражение ярко накрашенных глаз – такое там бездонное нечто прячется, что, когда на самом деле Маша врет, а когда говорит правду, непонятно ни окружающим, ни ей самой",

– пишет Кузьмина.

Журналистка считает, что раньше Максакова была похоже на сказочную принцессу, а теперь стала "мультяшным, гротесковым, вычурным и вульгарным" сказочным персонажем. Причину таких изменений Кузьмина видит в образе жизни – именно он убрал из лица оперной дивы "хрустальность".

Вместо сцены, пения и цветов, она выбрала гонку за большими деньгами и связями, а ведь ее жизнь могла бы стать романом – заканчивает колумнист.

Поклонники оперной дивы изменения во внешности также заметили: на афишах, по их мнению, она выглядит в 2 раза стройнее, чем в реальности.