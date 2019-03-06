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"Как сестрички": толстую Максакову унизили в Сети

Мария Максакова. Фото: Александр Шалгин/ТАСС
Новые фото не красят певицу

Неутомимая Мария Максакова решила дать концерт на исторической родине – в городе Черновцы на юго-западе Украины. Подруга звезды позвала ее поклонников на мероприятие весьма необычным образом.

"Скоро весь город провалится в подземные тар-тара-ры, покроется туннелями и мрачными подземными переходами....." 

– мрачно написала в Facebook Марина Либанова (орфография и пунктуация оригинала сохранены) и опубликовала афишу концерта, на которой стройная Максакова эффектно позирует в стильном черном платье.

Увы, промоутеры взяли для рекламы старую фотографию Максаковой, а вот недавний снимок, на котором Мария и Марина дружно улыбаются в камеру, показывает, что диве не помешало бы немного похудеть. 

"Как сестрички", 

– умильно отметила одна из поклонниц, однако этот комментарий выглядит сомнительным комплиментом для изрядно раздобревшей звезды.

Валентина МАЙОРОВА
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