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Опустил руки: Губин с новой девушкой сбежал от проблем в Таиланд

Андрей Губин. Фото Андрея Кузина (ИТАР-ТАСС).
Звезда 1990-х и 2000-х оставила Россию

Осенью певец обнадежил поклонников свои скорым триумфальным возвращением на сцену, но похоже, что планам не суждено сбыться.

Продюсер Тарас Вершинин, с которым Губин начал обдумывать новые хиты, сообщил, что артист бросил всю работу.

"Ничего так и не закончили, творчество его сейчас мало интересует. После того как Андрей перебрался в Таиланд, мы перестали поддерживать связь. Что касается круглой даты, не уверен, задумывается ли Губин о таких вещах и высчитывает, сколько лет исполнится".

комментирует продюсер звезды Starhit.

Да, в апреле Андрей Губин должен отмечать свою юбилей – 45 лет. Выпустить хотя бы одну песню к этой дате было бы настоящим подарком для всех поклонников артиста, но певец предпочел творчеству отдых в жарких странах.

В Азию он уехал еще несколько месяцев назад. Компанию ему составляет стройная, симпатичная блондинка, которая никак не попадает на снимки. А фотографируют Губина часто: поклонники часто узнают на его улице даже здесь и просят о селфи со звездой.

Андрей Губин. Фото Владимира Яцины /ИТАР-ТАСС/.

Местный турист рассказал, что фотографируется он с неохотой, а все время проводит с возлюбленной, правда, живут они в разных отелях.

"Она – в одном с нами, а Андрей постоянно менял локации, но каждое утро приезжал к возлюбленной на велосипеде. Иногда вместе устраивали пробежки вдоль океана. Рассказал, как в Тае попал в аварию на байке, когда колесил по провинциям. Поделился, что больше всего нравится район Краби, – мол, народу меньше. Кстати, нормальный мужик, никаких психических отклонений не заметил".

– поделился мужчина.

Несколько лет назад Андрей Губин сам рассказал о болезни неврологического характера, из-за которой у него возникают сильные спазмы мышц лица и глаз. Тогда артист признался, что врачи давно махнули на него рукой, но он не намерен так просто сдаваться.

Все разговоры о возвращении на сцену Андрей пресекал на корню, отмечая, что сначала нужно восстановить здоровье, а потом уже думать об этом. По его словам, его часто приглашали вести разные мероприятия и даже программы, но он отказывался, потому что начал относится к себе строго, детально разбирая все свои плюсы и минусы.

Дарья ПЕТРОВА
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