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"Молодуху бросит и к тебе": Грачевского и Сябитову сняли вместе

Роза Сябитова. Фото: www.globallookpress.com
Сваха призналась, что режиссер ей даже снится

Роза Сябитова поделилась с подписчиками в социальных сетях новым снимком, где она изображена с Борисом Грачевским. К фото главная сваха страны добавила неоднозначную подпись.

"Меня взяли в Ералаш!!!С такой мыслью проснулась я сегодня утром. Сон приснился. Не знаете, к чему Грачевский снится?"

– пишет Сябитова.

Оказалось, что так она поздравляет режиссера с юбилеем – 18 марта ему исполнилось 70 лет. Телеведущая пожелала ему творческих успехов, здоровья и "себя в главной роли", а также назвала его лучшим на детском телевидении.

Одними поздравлениями Сбитова не ограничилась, решила сразу прорекламировать себя для режиссера в качестве актрисы.

"А как вы думаете, какая роль в Ералаше мне бы подошла?",

– спросила Роза.

Подписчики не заставили себя долго ждать и сразу предложили свахе лучшие роли: они видят ее в роли злого учителя, директрисы, сотрудника налоговой службы и гадалки. Самые креативные комментаторы предложили ей сыграть "возрастную уборщицу или буфетчицу".

Многие поклонники телеведущей заметили, что они выглядят очень счастливыми вдвоем и вполне могли бы быть парой.

"Роза ты повнимательней с Грачевским , он хитрый пацан-жук, это не спроста, молодуху свою бросить и к тебе, свои мысли у него???", "Приснился? Значит замуж позовет.",

– намекают подписчики.

Возможно, когда-нибудь у этого пары что-нибудь получится, а пока Грачевский счастливо женат на молодой красавице. Екатерина младше режиссера на 35 лет, но он уверен – она его действительно любит. Ведь ради него она научилась готовить, а теперь, когда он борется с раком, тщательно следит за его здоровьем.

Дарья ПЕТРОВА
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