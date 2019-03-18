"Молодуху бросит и к тебе": Грачевского и Сябитову сняли вместе

Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Роза Сябитова поделилась с подписчиками в социальных сетях
новым снимком, где она изображена с Борисом Грачевским. К фото главная сваха страны
добавила неоднозначную подпись.
"Меня взяли в Ералаш!!!С такой мыслью проснулась я сегодня утром. Сон приснился. Не знаете, к чему Грачевский снится?"
– пишет Сябитова.
Оказалось, что так она поздравляет режиссера с юбилеем – 18 марта ему исполнилось 70 лет. Телеведущая пожелала ему творческих успехов, здоровья и "себя в главной роли", а также назвала его лучшим на детском телевидении.
Одними поздравлениями Сбитова не ограничилась, решила сразу прорекламировать себя для режиссера в качестве актрисы.
"А как вы думаете, какая роль в Ералаше мне бы подошла?",
– спросила Роза.
Подписчики не заставили себя долго ждать и сразу предложили свахе лучшие роли: они видят ее в роли злого учителя, директрисы, сотрудника налоговой службы и гадалки. Самые креативные комментаторы предложили ей сыграть "возрастную уборщицу или буфетчицу".
Многие поклонники телеведущей заметили, что они выглядят очень счастливыми вдвоем и вполне могли бы быть парой.
"Роза ты повнимательней с Грачевским , он хитрый пацан-жук, это не спроста, молодуху свою бросить и к тебе, свои мысли у него???", "Приснился? Значит замуж позовет.",
– намекают подписчики.
Возможно, когда-нибудь у этого пары что-нибудь получится, а пока Грачевский счастливо женат на молодой красавице. Екатерина младше режиссера на 35 лет, но он уверен – она его действительно любит. Ведь ради него она научилась готовить, а теперь, когда он борется с раком, тщательно следит за его здоровьем.
Чиновники двух стран тихо решат между собой судьбу островов
Лайнер вместе с пассажирами специально замаскировали