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Молодая жена спасает Грачевского от рака

Борис Грачевский с супругой. Фото: www.globallookpress.com
Недавно у режиссера диагностировали онкологическое заболевание

Создатель "Ералаша" Борис Грачевский признался, что врачи нашли у него рак кожи. Раньше у него никогда не возникало жалоб на здоровье, а сейчас он борется с болезнью только благодаря жене Екатерине.

Грачевский уже перенес две операции, а сейчас прошел курс химиотерапии. Его состояние оценивается как стабильное.

"Слава богу, появились лекарства. Пока все в порядке, но никто не знает, чем закончится", – поделился режиссер",

сообщает StarНit, ссылаясь на "Антенну-телесемь".

Сценарист уверен, что он справляется с онкологией только из-за жены Екатерины – именно она настаивала на лечении, а теперь следит за приемом лекарств.

Чтобы 69-летний Грачевский питался правильно, 34-летней Екатерине Белоцерковской пришлось освоить кухню.

"Я на строгой диете, и она ухитряется в ее рамках готовить мне вкусности, например, малокалорийные голубцы, тортики. Оказалось, она научилась этому из-за любви ко мне. Я обязан быть здоровым, потому что для меня в жизни нет ничего важнее, чем она. Благодаря Кате мне удалось победить рак кожи, который нашли недавно",

– трогательно высказался Грачевский.

Девушка призывала любимого жить и ни в коем случае не умирать – как видно, мужчина сдержал слово.

Борис Грачевский. Фото: www.globallookpress.com

Поддержка любимой много значит для Бориса Грачевского, так как сохранить хорошие отношения с другими родственниками ему не удается. Дочь сценариста от первого брака не смогла простить ему уход из семьи. Больше всего режиссер переживает, что так и не увидел внука.

"Я пытался каким-то образом, но не получилось, больше не буду. Она знает, что я готов забыть все и сказать: "Здравствуй, Ксения". Нет, значит, нет, дай бог здоровья. У нее есть сын",

– делился переживаниями Борис Юрьевич.

Только в третьем браке он обрел истинное счастье. Екатерину упрекали в том, что она вышла замуж за Грачевского только из-за денег. Но теперь, когда девушка помогает ему справиться с раком, домыслы поутихли. Пара в браке с 2016 года. 

Ранее "Утро" писало, что Киркоров хочет лечь на диван и расслабиться. 

Дарья ПЕТРОВА
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