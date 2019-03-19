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"Сладенькая шоколадочка": российская актриса обнажила загорелое тело

Наталья Рудова. Фото: www.globallookpress.com
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Наталья Рудова делится с подписчиками снимками с Мальдивских островов. Поклонники привыкли видеть ее белокожей, но под палящим солнцем она быстро превратилась в смуглую русалку – как сама себя и называет.

Всю последнюю неделю она радует фанатов снимками в сексуальных купальниках и обнажает аппетитное тело. На этот раз она продемонстрировала ноги и ягодицы, сопроводив кадр цитатой из книги.

"Люди были созданы, чтобы их любили. Вещи были созданы для использования. Причина, по которой мир находится в хаосе, заключается в том, что вещи любят и людей используют."

– делится мудростью Рудова.

Подписчики фото оценили и принялись бурно обсуждать фигуру актрисы. Кто-то считает, что она заметно набрала в весе и выглядит так, будто бы она тюлень, которого выбросило на берег. Другие, наоборот, восхищаются стройным телом с формами.

"О, Боже, я тебя съем! Какая сладенькая шоколадочка", "Морская звезда", "Новости дня: русалку выкинуло на Мальдивские берега!!Рыбка котику не достанется!", "Кто-то поднабрал жирок", "Классный орех".

– пишут пользователи.

Еще одной темой для обсуждений стал загар актрисы. Фанаты рекомендуют ей остановится, так как она уже похожа на "курочку гриль". Особо заботливые подписчики предлагают помощь: "Наташ, Наташ, что с тобой!? Вставай, ты уже вся черная, тебе плохо!?Давай я тебя унесу в тенек."

Наталья Рудова призналась, что в восторге от отдыха на Мальдивах, особенно ее впечатлило, что здесь нет детей, а, значит, взрослые могут отдыхать на всю катушку.

Ранее Анфиса Чехова поделилась сексуальным снимком в прозрачном белье. 


Дарья ПЕТРОВА
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