"Сладенькая шоколадочка": российская актриса обнажила загорелое тело

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Наталья Рудова делится с подписчиками снимками с Мальдивских
островов. Поклонники привыкли видеть ее белокожей, но под палящим солнцем она
быстро превратилась в смуглую русалку – как сама себя и называет.
Всю последнюю неделю она радует фанатов снимками в сексуальных купальниках и обнажает аппетитное тело. На этот раз она продемонстрировала ноги и ягодицы, сопроводив кадр цитатой из книги.
"Люди были созданы, чтобы их любили. Вещи были созданы для использования. Причина, по которой мир находится в хаосе, заключается в том, что вещи любят и людей используют."
– делится мудростью Рудова.
Подписчики фото оценили и принялись бурно обсуждать фигуру актрисы. Кто-то считает, что она заметно набрала в весе и выглядит так, будто бы она тюлень, которого выбросило на берег. Другие, наоборот, восхищаются стройным телом с формами.
"О, Боже, я тебя съем! Какая сладенькая шоколадочка", "Морская звезда", "Новости дня: русалку выкинуло на Мальдивские берега!!Рыбка котику не достанется!", "Кто-то поднабрал жирок", "Классный орех".
– пишут пользователи.
Еще одной темой для обсуждений стал загар актрисы. Фанаты рекомендуют ей остановится, так как она уже похожа на "курочку гриль". Особо заботливые подписчики предлагают помощь: "Наташ, Наташ, что с тобой!? Вставай, ты уже вся черная, тебе плохо!?Давай я тебя унесу в тенек."
Наталья Рудова призналась, что в восторге от отдыха на Мальдивах, особенно ее впечатлило, что здесь нет детей, а, значит, взрослые могут отдыхать на всю катушку.
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