Лукашенко восхитился ярким Леонтьевым

Политик вдохновляется его пением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с 70-летием народного артиста РФ Валерия Леонтьева.

Лидер белорусов считает, что певец играет особую роль в истории современного искусства, а публику покоряет "неповторимой манерой исполнения".

"Вас по праву называют одним из наиболее известных эстрадных исполнителей нашего времени, занимающим особое место в истории современного искусства"

– передает слова Лукашенко его сайт.

Он уверен, что творчество Валерия Леонтьева – это не только вдохновение и радость для многих слушателей, но и ключ к укреплению отношений между Россией и Белоруссией.

Ранее артиста поздравила Надежда Бабкина, выложив совместные фото в социальных сетях. Поклонники вид певца не оценили, написав, что пластические операции он делал зря, а со сцены нужно уходить вовремя.

Отмечать свою юбилей "Казанова" планирует в Санкт-Петербурге. Сначала даст концерт, а потом будет банкет. На организацию пиршества Леонтьев не потратился – все оплатил хозяин заведения.

Поздравлять артиста и друга приедет Пугачева, Киркоров, другие звезды и, конечно, жена Люся, проживающая в Майами.