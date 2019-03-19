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Лукашенко восхитился ярким Леонтьевым

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Политик вдохновляется его пением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с 70-летием народного артиста РФ Валерия Леонтьева.

Лидер белорусов считает, что певец играет особую роль в истории современного искусства, а публику покоряет "неповторимой манерой исполнения".

"Вас по праву называют одним из наиболее известных эстрадных исполнителей нашего времени, занимающим особое место в истории современного искусства"

передает слова Лукашенко его сайт.

Он уверен, что творчество Валерия Леонтьева – это не только вдохновение и радость для многих слушателей, но и ключ к укреплению отношений между Россией и Белоруссией.

Валерий Леонтьев. Фото: www.globallookpress.com

Ранее артиста поздравила Надежда Бабкина, выложив совместные фото в социальных сетях. Поклонники вид певца не оценили, написав, что пластические операции он делал зря, а со сцены нужно уходить вовремя.

Отмечать свою юбилей "Казанова" планирует в Санкт-Петербурге. Сначала даст концерт, а потом будет банкет. На организацию пиршества Леонтьев не потратился – все оплатил хозяин заведения.

Поздравлять артиста и друга приедет Пугачева, Киркоров, другие звезды и, конечно, жена Люся, проживающая в Майами. 

Дарья ПЕТРОВА
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