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Леонтьеву накроет поляну олигарх

Валерий Леонтьев. Фото: www.globallookpress.com
Юбилей знаменитый "Казанова" отметит роскошно

Сегодня Валерий Леонтьев отпразднует свое 70-летие. Он традиционно даст концерт на сцене в любимом Санкт-Петербурге. Потом будет банкет, который пройдет в одном шикарном ресторане Северной столицы. На это не пожалеет средств один из местных богатеев.

"Праздничный ужин Валере и его гостям подарит один местный олигарх, это в его заведении будет накрыта юбилейная поляна",

– рассказал бывший администратор певца Александр Богданович сайту "Комсомольская правда". И добавил: 

"Алла Пугачева обещала прилететь на юбилей. Филипп Киркоров тоже планирует поздравить своего любимого певца. Ну и, конечно же, прилетит из Майами жена Валеры Люся".

Несколько часов назад Валерий Яковлевич опубликовал в Instagram фото и видео. "Вспомнилось перед днем рождения о том, о сем...", – признался он под снимком.

 

Фанаты осыпали кумира восхищенными комментариями и добрыми пожеланиями: "Замечательный человек и великолепный артист! Низкий поклон и всего самого наилучшего!", "Супер! Прекрасного настроения!", "Валерочка, не думайте о годах, Вы выглядите настолько великолепно, что многие только мечтают. Вы – образец для подражания", "Валерий Яковлевич, дорогой, любимый!.. Здоровья Вам крепкого, счастья Вам необьятного, успехов и исполнения желаний! Пусть бог хранит Вас".

Артист не мог оставить это без ответа и поместил ролик, в котором поблагодарил всех "за все те добрые, хорошие слова", которые уже пришли и еще прибудут в его адрес."Спасибо за то, что не забываете меня, за то, что помните этот день.. всегда о вас помню", – обратился он к поклонникам.

Накануне "Казанова" дал интервью "МК", в котором назвал все примечательные вехи своей жизни и вспомнил о лишениях. Были времена, когда ему приходилось очень трудно.

"Меня не просто долго не пускали на большую сцену, а буквально предавали "анафеме",

– отметил народный артист. Но уже тогда нашлись те, кто помог ему выстоять и поддержал его.

Почти два десятилетия назад в ответ на вопрос, что о нем напишут через сто лет в энциклопедии, нынешний юбиляр поделился сокровенным желанием. Он сказал, как хочет, чтобы о нем написали как о "популярном певце, чье творчество характеризуется большой самоотдачей и заразительностью, который себя не жалел". И теперь, в свои достаточно зрелые годы он по-прежнему "все бежит, бежит, бежит", как пел в  хите из 80-х.

Несмотря на известность и любовь публики, артист крайне непривередлив в быту. Его требования на гастролях отличаются предельной скромностью.

"Список запросов у Валерия Яковлевича очень простой. Единственная блажь – Леонтьев просит, чтобы в номере окна были заклеены черными пакетами... причина – постоянная смена часовых поясов в туре... С заклеенными окнами ему легче выспаться. Еще в его райдере всегда указаны две бутылки сухого белого вина. Но сам он не пьет – угощает коллектив. А ест Валерий Яковлевич мало. В основном постную говядину, поэтому, наверное, такой стройный",

- перечислил концертный промоутер певца Сергей Лавров. И подчеркнул, что "Валерий Леонтьев – один из немногих артистов, про которого невозможно сказать что-то плохое: не скандальный, не склочный, без какого-либо пафоса", не капризный, хотя "собирает дворцы спорта".

Певец, по словам промоутера, "живет ради сцены и зрителя", "у него везде аншлаги". Важно также то, что у Леонтьева "текучки нет в коллективе: с ним работают те же люди, которые были с ним и двадцать лет назад".

Однако при всей популярности и обожании зрителей, какого-либо громкого титула артист так и не получил. Только сам к этому относится с иронией: "У нас только на эстраде нет. И Примадонна, и король, и императрица, и "золотой голос" России, и "принц серебряный"… Пока я ездил с концертами от Геленджика до Урала, все звания успели расхватать. Так я и остался без титула". И духом не падает. "Ну ничего, на меня вроде и так народ ходит", – пошутил Валерий Яковлевич.

Мало того, Леонтьев не просто артист народный и даже не просто любимый: он родной, как пишут ему поклонники. И так же заботливо относятся к певцу. Ему всегда кто-то поставит на сцену пакет, где окажутся сырники, домашние котлеты, пирожки, его обязательно проводят и встретят на перроне или в аэропорту и заодно проверят, по погоде ли одет, перед тем как преподнести букет роз, срежут шипы, а до того, как идти за автографом, подумают, на каких фотографиях он не любит расписываться.

И он платит своим зрителям сторицей, отдавая сцене и своей публике всю жизнь, все силы. Валерий Яковлевич гастролирует по всему миру и по нашей стране, включая самую дальнюю глубинку...

Полина ДОРОЖКИНА
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