Старперцы: Киркоров показал сильно сдавшего Леонтьева

Странный вид народных артистов заставил поклонников заговорить о смерти

Неожиданную реакцию фанатов вызвало появление Филиппа Киркорова и Валерия Леонтьева. Увидев сильно изменившихся народных артистов, их поклонники заговорили о смерти.

Все началось с того, что Киркоров на своей странице в социальной сети опубликовал фото с Леонтьевым и композитором Игорем Крутым. Здесь и далее орфография и пунктуация авторов комментариев сохранены.

"Финальный отпускной маямский вечер с лучшими друзьями! Дорогие мои, любимые Яковлевичи!❤️❤️❤️Готовимся к юбилейному вечеру в честь 70-летия Валерия Леонтьева , уже скоро, уже 10 Марта, в Кремле, ну и 65-летний юбилей Маэстро Игоря Крутого не за горами,26 Октября – Грандиозный Концерт в Нью Йорке!" – рассказал поп-король.

Увидев артистов, многие фанаты вздохнули от удивления и стали писать о старости и смерти. "Как печально видеть их уже в таком возрасте ((( время бежит ((( выросли под их песни ❤️самые лучшие", "Боже ,как бегут года, только глядя на Вас, осознаешь,жизнь не стоит на месте,старость у порога", "Какие старые!!!!!", "Филип то худеет то поправляется ,Леонтьев постарел но выглядит все равно круто", "Да 🤔время не щадит", "старики-разбойники", "Стар Перцы", – писали они.

Нашлись и те, кому облик Леонтьева почему-то напомнил исполнительницу народных хитов Надежду Бабкину: "Леонтьев здесь лицом на Бабкину похож🤗видимо один пластический хирург😂".

Другие комментаторы восхитились красотой артистов. "Суперстары. Молодцы. Талантливые трудяги. Восхищаюсь", "Великолепно,и все нами любимые"; "Кто скажет что Валерию Яковлевичу 70. Выглядит максимум на 50", – обращались к Киркорову фанаты.