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"Сердце сжалось": Леонтьев напугал поклонников

Валерий Леонтьев. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитый "Казанова" сделал неожиданное заявление

Валерий Леонтьев рассказал о начале своих больших гастролей. Однако предупредил, что не исключает приостановки своей творческой деятельности.

"Начинается мой юбилейный тур. Я постараюсь успеть дать концерты везде, где меня любят и ждут", – заверил певец. Однако при этом отметил: "Но время сжимается, а мир по-прежнему огромен, и может случиться так, что мы увидимся очень нескоро. Так нескоро, что..."

Поклонники были озадачены сообщением артиста. И пока одни писали, что любят его и ждут в своих городах, другие забеспокоились.

"Сердце сжалось от написанного", "Валерий Яковлевич, не пугайте меня", "Что-то меня ну очень настораживает это "Так нескоро, что...", "Валерочка, родненький, храни Вас бог! Я живу вами!", "Странный пост", "Какой-то грустный подтекст", "Зачем этот тур? Может, стоит просто отдохнуть... Пожить для себя, а не в вечной дороге..." – отметили они.      

Многие фанаты пожелали: "Берегите себя!", "Здоровья и сил Вам, Валерий Яковлевич!", "Аплодисменты за Ваше творчество!", "Огромное Вам спасибо за то, что Вы есть! Ваши песни помогают жить! Дай Вам бог всего самого наилучшего и крепкого здоровья, берегите себя! Вы – великий человек. Добра вам", "Да, мир огромен и физически тяжело преодолевать расстояния уже. Здоровья Вам, вселенского источника энергии, вдохновения и жизненных радостей. На вибрацию вашего голоса всегда идет отклик души, люблю". 

Валерий Леонтьев. Фото: www.globallookpress.com

В этом году у известного эстрадного певца юбилей – 19 марта ему исполняется 70 лет. К сожалению, возраст и насыщенный рабочий график подкосили здоровье народного артиста. В декабре он даже задумался об уходе со сцены.

Ранее, прошлой осенью, Леонтьев сильно заболел, у него диагностировали пневмонию. Состояние Валерия Яковлевича ухудшилось настолько, что пришлось даже отменить концерты. Лихорадка и кашель буквально свалили его.

Полина ДОРОЖКИНА
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