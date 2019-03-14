"Шитый-перешитый": Бабкина показала страшного Леонтьева

Вид знаменитого "Казановы" шокировал поклонников

Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на одном из которых она изображена с популярным коллегой по сцене. Их сфотографировали после недавнего выступления певца в честь его 70-летнего юбилея.

"Побывала на концерте Валерия Леонтьева, пообщались с коллегами!",

пояснила артистка под кадрами. Ее поклонники отреагировали на пост неоднозначно. Многие ругали звезд. Больше всего досталось знаменитому "Казанове". С ним не церемонились:

"Леонтьев выглядит ужасно! Как мумия! Майкл Джексон второй! Весь шитый-перешитый!", "Пугало. Сдулся Валера. Ни одной новой песни, все в прошлом...увы", "В кого Валерий превратился? Зомби наших дней", "Леонтьев ужас что с собою сделал", "Трансформер", "Боже ж, какой он страшный", "Леонтьев чисто Бабкина".



Увлечение обоих певцов пластической хирургией сильно не понравилось фанатам. И они буквально разнесли звезд не стесняясь в выражениях, а порою и грубо.



"Со сцены надо уходить во время и с достоинством, а не бегать как две перекрученных мумии. Почему-то это понимал только великий Магомаев", "Жертвы пластики", "Резиновые куклы", "Две бибизянки", "Ужас... смотреть страшно на эти лица. Леонтьев похож на куклу, а Надежда – просто баба с самовара "Стареть, надо уметь. Это ужасно, лица одинаково резиновые", "Какой ужас... так себя изуродвать", "Жесть",

– написали им в соцсети расстроенные почитатели. Некоторые заявили, что оба артиста в погоне за молодость стали похожи как две капли воды:

"Один пластик хирург, все на одну рожу.... Молодятся", "После пластики как близнецы", "У них один пластический хирург, похожи", "Эта парочка как "двое из ларца одинаковых с лица", "Ну, прямо как брат и сестра... вылитые".

В Кремле 10 марта прошел концерт легендарного певца. Валерий Яковлевич собрал поклонников, коллег и друзей, в честь своего 70-летия. Выступление "Казанова" начал своей визитной карточкой – песней “Полет на дельтаплане”. В тот вечер прозвучали самые известные его хиты – от “Маргариты” до арии “Ангел мой крылатый” из рок-оперы “Джордано, были и сюрпризы. Виновник торжества остался доволен.

Желание обмануть возраст нередко вредит знаменитостям. После ножей пластических хирургов, уколов красоты и ботокса артисты теряют индивидуальность и выглядят намного хуже. "Что делают косметологи с лицами наших звезд? Они же все на одно лицо стали! Я понимаю, что они должны быть презентабельны, но не одинаковыми же", – возмутился один из фолловеров.



Между тем вид Леонтьева уже не раз был объектом нападок со стороны поклонников. Ранее на одном из фото облик певца напомнил кое-кому из них все ту же исполнительницу народных хитов Надежду Бабкину. И тогда фолловеры говорили об их сходстве и предполагали, что у обоих один пластический хирург.

До этого интернет-пользователям страшно не понравилось новое лицо Валерия Яковлевича. Его даже сравнили с зарубежной известной артисткой.

Распекали и "казачку Надю". Когда она как-то появилась на публике с новой прической, фанаты решили, что артистка стала копией "Казановы".