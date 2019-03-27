Пугачева пожаловалась на издевательства мужа

Бывший супруг вспомнил о расставании с Примадонной

Совсем скоро Алла Пугачева отметит юбилей. В преддверии этого громкого события второй муж певицы Александр Стефанович назвал самые яркие моменты их семейной жизни, не забыл и о разводе.

Артистка и режиссер познакомились у общего друга – известного поэта-песенника Леонида Дербенева. Они стали встречаться, "год прожили в гражданском браке", потом, когда решили расписаться, оказалось, что в загсе нужно было ждать полгода. Они "принесли какие-то справки липовые", будто выезжают на гастроли, и их быстро оформили.

Свадьба была у другого приятеля, "на его даче, которую он выкупил у Людмилы Зыкиной". Вместе Стефанович и Пугачева прожили только четыре года. О расставании второй супруг Примадонны вспоминает с улыбкой.

"Когда мы начали разводиться, мы сказали в суде, что больше не хотим жить вместе. Судья говорит: "Это, может быть, легкомысленное решение, может быть, вам нужно подумать. Даю вам три месяца. Должны быть серьезные основания, чтобы я вас развела". Алла возмутилась: "Какие основания? Он надо мной издевался. Он меня худеть заставлял!",

– рассказал он, передает сайт "Комсомольская правда". Открыл режиссер и несколько секретов звездной бывшей супруги – о похудении и страсти к ношению париков.

Как отметил Александр, когда много курившая в то время певица завязывала с вредной привычкой, она сильно поправлялась. И чтобы привести артистку в форму перед важными съемками или выступлениями, муж "пристраивал ее в Институт курортологии на Новом Арбате", где "довольно успешно боролись с помощью диеты и физиотерапии с лишним весом". Он говорил:

"То на две недели помещал Аллу туда, а то и месяц она там лежала. В среднем теряла около 10 кило. Там хороший институт был, лечились разные партийные шишки. Правда, они лечились бесплатно, а я давал каждый раз взятку, чтобы Аллу туда пристроить".

Объяснил Стефанович также, почему Пугачева в те годы, имея шикарные собственные волосы, часто носила парики. По его словам, они были в моде и удобны, поскольку на гастролях приходилось много ездить, в гостиницах иногда не было горячей воды, и , "чтобы выглядеть хорошо, можно было надеть красивый парик, который уже держал форму".

В середине апреля Алла Борисовна отпразднует круглую дату. Связанное с этим торжество продлится не один день. Спустя десять лет перерыва Примадонна представит зрителям новую сольную программу на сцене Большого Кремлевского дворца и будет исполнять, в основном, новые песни и немного старых хитов.

На юбилейном концерте артистка выступит в костюмах от Валентина Юдашкина, за которые выложила приличную сумму. Кроме того, она резко сменила имидж – стала носить более современные и сексуальные наряды.

Билеты на шоу давно разошлись. Часть попала в руки перекупщиков, которые теперь продают их даже и за 400 тыс. рублей.