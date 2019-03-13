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"Шведская семья": в Сети обсуждают отношения Киркорова и Галкина с Пугачевой

Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Раскрылись детали предотвращенных терактов на гастролях поп-короля

После сообщения о том, что один из фигурантов дела о подготовке взрывов на концерте Филиппа Киркорова в Дагестане в 2017 г. назвал заказчиком Максима Галкина, который якобы предложил за это 2 млн руб., интернет-пользователи устроили бурное обсуждение. Жаркие споры в соцсетях достигли апогея.

Одни засомневались в том, что такое возможно. "Вы правда заказали Киркорова?", – спросил некий фолловер у юмориста. Другие выразили недоумение:

"Вроде бы еще не первое апреля", "Ага, представляю: Галкин лично ищет исполнителя убийства".

"Ай да шведская семья... родственники уже друг друга заказывают. Никогда такого не было, и вот на тебе", "Лишь бы Алла не узнала, обоим будет…", – шутят некоторые, имея в виду то, что несостоявшаяся "жертва" – бывший муж Аллы Пугачевой а "заказчик" – теперешний.

Кто-то серьезно, будто со знанием дела, заявил: "Ерунда. Следователи говорят, что он просто хочет затянуть дело. В зону неохота".

Нашлись и те, которые затронули тему семейной жизни Примадонны. "Максим, Вы правда разводитесь с Аллой ? Очень жаль, если так", – написала обеспокоенная поклонница на странице Галкина в соцсети. 

Не стоит иронизировать по этому поводу, выразил мнение публицист, радиоведущий и писатель Михаил Шахназаров. "После этой новости российские рэперы должны перестать читать, а юмористы – прекратить шутить", – отметил он в Twitter.

Его подписчики отреагировали по-разному: "Галкин всегда казался мне подозрительным. Душегуб", "гАлкина уже повязали?", "Да кто его повяжет ? Он же под Алкой ходит", "Неладно что-то в Пугачевском королевстве".

Между тем сами "герои" пока не реагируют на всю эту шумиху. Максим Галкин, верный себе, снова блеснул чувством юмора, опубликовал в Instagram забавный ролик.

А Филипп Киркоров поздравил с днем рождения свою подругу Катю Гусеву, роман с которой ему давно приписывают фанаты. Он бодр и полон творческих сил.

Только Алла Пугачева игнорирует поклонников в соцсети. На ее странице давно ничего нового не появлялось.

История с терактами берет начало в октябре 2017 г. бойцам спецназа и полиции удалось задержать в Дагестане четверых боевиков. Позже стало известно, что они хотели взорвать три самодельные бомбы на концерте Филиппа Киркорова. Террористы стали готовиться к преступлению, когда артист приехал в июле в Махачкалу. Сначала они собирались напасть на полицейских в городском парке, чтобы добыть оружие и форму. Но воплотить этот замысел не удалось.

Взрывы в зале, где проходило выступление поп-короля, полицейские и охранники предотвратили. Затем стали разыскивать боевиков, вышли на след и в итоге арестовали их. Доказательства вины бандитов собраны, предъявлены обвинения. Однако они отрицают, что планировали массовые покушения, говорят, что собирались убить только Филиппа Киркорова и от плана со взрывами отказались, чтобы не было многочисленных жертв, передает сайт "Комсомольская правда".

Полина ДОРОЖКИНА
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