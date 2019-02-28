Артист снова признался в чувствах к Примадонне

Филипп Киркоров поместил в Isntagram новые фото и видео. И рассказал о новой приятной встрече с бывшей женой – Аллой Пугачевой, у которой скоро юбилей.

"Ну вот и "secret mission", которая сорвала меня с гастролей по Дальнему Востоку всего на один день – отсняли на Первом канале потрясающую программу "Сегодня вечером" у Максима Галкина",

– сообщил поп-король под снимком.

Фанаты артиста восторженно отреагировали на пост, но отметили, что Филипп стал появляться в жизни Максима и Аллы подозрительно часто. И тут же выразили самые разные мнения о таком поведении Киркорова.

Большинство фанатов заподозрили, что певец "просится назад в семью". Может, начал осознавать, что решение о расставании с Аллой было ошибочным и, понимая, что оба они уже не дети и время их подходит к концу, решил попытаться загладить прошлые обиды и вновь сблизиться с Пугачевой, предположили они.

При этом одни хвалили поп-короля: "Ради этой женщины и ради дружбы стоило ехать! Молодец, Филипп", "Какой Вы, Филечка, молодец, что сохранили с ней все", "Очень рады, что "секретная миссия" прошла успешно и Вы получили массу самых ярких впечатлений от встречи с близкими друзьями", "Такой перелет в обе стороны ради этой съемки – настоящий подвиг! Вот это Любовь, настоящая!"

Другие задумались. "Между ними таки...", "Третий лишний... сами догадайтесь, кто это", "Филипп и Алла...", "Что-то вы с Аллой сидите так, как неродные", "Алла аж в лице изменилась. А Филипп Галкина обнимает. Ну и довольные такие. Голуби?", "Что-то Борисовна недовольная. Фил опять, небось, чего-то отморозил", "Вот и встретилось неразлучное трио","Все родственники – бывшие и настоящие", "Сидит с двумя мужьями", "Любит Алла только своего нынешнего мужа, он мудрый", "Братья молочные", "Что-то не понятно, кто с кем живет! Как будто, Киркоров с Галкиным вместе, а Алла так, просто сама по себе", "Алла с таким выражение лица.. будто ооочень рада, а впрочем, как всегда, когда рядом Филипп... незаслуженно!", – отметили такие.

Интригующее видео со съемок программы. которая выйдет в эфир 13 апреля, накануне юбилея Аллы Борисовны, Филипп Бедросович подписал романтично:

"Настроение – ВЕСНА! А ВЕСНА – это АЛЛА!"



Поклонники с восторгом приняли и эту публикацию, так как Киркоров, Галкин и Пугачева давно не собирались вместе в шоу такого масштаба и по такому важному поводу. Они благодарили кумира за возможность увидеть знаменитостей задолго до телевизионного эфира и осыпали всех фигурантов ролика комплиментами.

"Филипп, какой же Вы невероятный! Достойны только восхищения, огромной любви и уважения!❤️Вы у нас самый-самый! Самый талантливый и неповторимый в мире артист!.. Алла Борисовна – красавица! Самая талантливая женщина, которая поет! Будем очень-очень ждать эфир передачи!", "Все красивые,талантливые и чудесные,необыкновенные и в то же время ничто человечное не чуждо. Аллу слушать и слышать – счастье, а внимать ей воочию – дар небес, везение, удача".

Однако некоторые заподозрили, что у певца не остыли чувства к бывшей жене.

"Страсти", "Фил, не остыла твоя любовь и уважение к Примадонне... Сорвался со своих гастролей. Ты настоящий, преданный и верный друг..." , А все-таки Филипп Вы любите Аллу больше всех женщин...", Пометил АллуВы всегда с такими нежными словами обращайтесь к Алле", "Филипп, скажите честно, он живет с Вашей любимой женщиной, не хочется ему лицо начистить.. как Вы себя сдерживаете?", "Филя хоть бы в Галкина перцовкой брызгнул", "Что ты делаешь там, на чужом празднике жизни?! Где гордость мужика?!", "Филипп, ну когда ты уже ее разлюбишь? Давно пора выбросить ее из головы. Чем меньше ты будешь ее видеть, тем лучше будет складываться твоя личная жизнь"

Злопыхатели тоже не обошли вниманием посты Киркорова. Они подлили свою ложку дегтя:

"Уважает кормилицу:– "дающую руку с деньгами", "Какой парик стремный у Филиппа, как будто разворошили гнездо птичье. Как Кобзон, почаще менял бы парики", "Эти старые песни под фанеру уже наизусть знаем, дураков нет, бедная Пугачиха, нам-то этот юбилей до фени!", "А чем она будет петь ?! Голос старческий, плюс хриплый, прокуренный ! Я всегда хорошо относилась к ее творчеству, но уходить нужно достойно, я уважаю возраст человека, поэтому пусть уже сидит дома... слушать фанеру за 300 тысяч?! Извините, и даром не надо!", "Показуха".

Только вряд ли такие испортят настроение артистам и их преданным фанатам...