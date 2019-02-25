Из-за этого потолстел: раскрыта причина резких перемен с Киркоровым

Поп-королю неплохо бы позаботиться о своем здоровье

Внешний вид Филиппа Киркорова за последнее время не раз обсуждали в Сети. Многие пользователи заметили, что артист чересчур растолстел, и стали гадать, не из-за болезни ли такое с ним приключилось. На этот вопрос ответила "Утру" таролог и ясновидящая Галина Янко.

По ее словам, никакой болезни у певца нет. Просто в какой-то момент он дал слабинку и покушал аппетитного, причем от души. Все же исполнитель много работал, гастроли, концерты и, конечно же, дети.

Все это дается ему нелегко. Даже общение детьми отнимает и силы и энергию. Восполнить ее можно только правильным питанием, отметила гадалка.

И добавила, что такое состояние у артиста временное. Совсем скоро он начнет снова ограничивать себя в еде и, насытившись таким своеобразным отдыхом, окунется в рабочий ритм.

Однако Киркорову нужно внимательно следить за поджелудочной, которую можно назвать слабым местом его организма. Неплохо бы обратить внимание и на сосудистую систему, так как в более зрелом возрасте она может давать определенные сбои, предупредила ясновидящая. В остальном у Филиппа Бедросовича все отлично – он долгожитель.

В этом году счастливый день у поп-короля среда. После 50 лет, именно вот сейчас, очень скоро, у артиста откроется второе дыхание, и он станет очень много времени уделять благотворительности.

Возможно, даже захочет уйти в политику. Кем он хочет быть, сказать трудно, но видно, что к певцу будут прислушиваться и за ним пойдут, заявила таролог.

Может, поп-король создаст какой-то свой фонд. несмотря на врагов и завистников и в этой сфере он отлично продвинется. Ведь, как известно, талантливый человек талантлив во всем – куда ни идет, там ему и успех и удача.