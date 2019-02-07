"Обкололся?": Киркоров сильно изменился

Поп-короля заподозрили в использовании услуг косметологов

Внешность Филиппа Киркорова всегда вызывала неоднозначную реакцию и зрителей, и пользователей Сети. Чаще бурно обсуждали его наряды. Теперь добрались и до лица артиста – на нем обнаружили следы от вмешательства пластических хирургов.

"Очень похоже, что наколол щечки, вставил парочку филлеров. Блеск!" – тут же иронично сообщил о находке Telegram-канал "Только никому". По его данным, заметили это еще накануне.

Все на той же вчерашней премьере нового фильма, где, как заявили ранее журналисты, поп-король отказался фотографироваться с Примадонной, те же любопытные папарацци напрямик спросили у певца о косметических уколах.

Но он не признался. Только сказал, что следы на его лице оставили комары – якобы кровопийцы покусали его, когда он был в Майами.

Между тем, пока ходят все эти слухи, поп-король опубликовал в Instagram целую фотосессию. А под снимками сообщил:

"И еще немного фото со вчерашней премьеры в "Октябре"... От души поздравляю свою подругу – очаровательную актрису и певицу Елену Север со вчерашним потрясающим дебютом в кино, на большом экране, в мистическом триллере "Пилигрим"... Ощущение от вчерашнего вечера удивительное... что была вся светская, культурная, политическая и деловая Москва – от Аллы Пугачевой и Максима Галкина до министра культуры".

По словам артиста, побывали там и представители шоу-бизнеса. Он же поздравляет "дорогую Леночку и всю ее большую и красивую семью с таким грандиозным событием в творческой и личной жизни!" и желает "так держать и только вперед".

Фанаты уже откликнулись на пост. Они по достоинству оценили то, как выглядит на кадрах поп-король. "Икона стиля", "Шикарные фотки, Филипп", "Король", "Филипп Бедросович, Вы, как всегда, неподражаемы", "Очень классно и стильно", "Спасибо Вам огромное за красивые фотографии! Выглядите потрясающе!" – восхитились они.

Нашелся и скептик, который разочарованно заявил: "Какой же он стал старый".

Однако ни слова о чем-то неестественном во внешности Киркорова среди комментариев нет. Может, и в самом деле комарики виноваты?..