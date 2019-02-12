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Киркоров довел поклонников до бешенства

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Фанаты не на шутку разозлились из-за того, что поп-король задержал свой концерт

Филипп Киркоров выступил сегодня, 12 февраля, в Екатеринбурге с новым красочным шоу. Однако зрителям пришлось понервничать прежде, чем насладиться любимыми песнями своего кумира. Ведь певец не вышел вовремя на сцену ККТ "Космос", заставив людей ждать больше полутора часов, чем вывел их из себя.

Разочарованные и уставшие от скуки фанаты принялись выражать свой гнев в комментариях к посту Киркорова в Instagram, рекламирующему этот концерт.

"Филипп, вы концерт задержали уже почти на полтора часа, странно не правда ли", "Задержка концерта на 1,5 часа. Уже хочу домой", "Очень ждем начала концерта! Ох уж эти технические неполадки...", "Задержка концерта на час тридцать", "До сих пор не начался концерт", "Давайте быстрее, поклонницы уже сума сходят, 1,5 часа ждут", –

прокомментировали недовольные зрители сложившуюся ситуацию.

Как напоминает портал URA.RU, Екатеринбург стал вторым городом, куда Киркоров приехал с новой программой. Первый концерт в Тюмени тоже вызвал бурные обсуждения в Сети, особенно интернет-пользователей обескуражил нелепый наряд певца. 

Полина ИВАНОВА
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