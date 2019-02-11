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"Баба Филя": Киркорова обсмеяли за наряд

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Поп-король отправился на гастроли по России

Новое фото Филиппа Киркорова вызвало бурю в соцсети. Поклонники разнесли артиста в пух и прах за то, как нелепо он выглядит. Селфи в лифте с зеркалом певец сделал перед отлетом в один из городов Сибири – показал, как утеплился перед поездкой в холодные края.

"У кого-то там "GRAMMYS”, а мы в Тюмень... В нетерпении презентовать уже сегодня,11.0219 первым зрителям премьеру нашего нового шоу "Цвет настроения",

 – сообщил он под снимком. В кадре певец позирует в длинной дубленке, белой шапке-ушанке и кроссовках. Его глаза скрывают темные очки.

Новый образ певца не всем пришелся по душе. Мнения подписчиков разделились, и немало было таких, кто обсмеял поп-короля за вид.

"Бэлый мишка! Огромный!", "Маленький чукча", "Дедушка Мазай", "Я думала, это Чингисхан", "Дед Мороз хорош!", "О Боже, ну смешно же", "Спросонья подумала, что это Кола Бельды и уже поет песню "Увезу тебя я в тундру", "Как вахтер на вахту в Тюмень приехал", "Оделся, как пенсия", – заявили одни.

Нашлись и грубияны. Отметив, что это "ужас", они крепко приложили Киркорова: "Баба Филя", "Пугало огородное", "Дурак в ботах", "Ряженый".

Другие отметили, что Филипп Бедросович располнел. "Филя, опять разбомбило! Давай на диету, чтоб к 17 апреля схуднуть!", "Ой, Вы так поправились", – написали они.

Многие отметили, что такая одежда больше подходит для поездок по России, чем яркие пуховики, в которых чаще всего гастролирует Киркоров. Однако с обувью, по их мнению, артист все-таки не угадал. 

"Морозов не будет, зря утеплились", "Кроссовки как-то неуместно смотрятся... Унты были бы логичнее!", "Ноги-то надо было утеплить", "Голове тепло (шапка), телу тепло (дубленка), а на ногах кроссовки, это как?", "Чего в кроссах. Где валенки?" – высказались такие. 

В последнее время поп-король не раз удивлял фанатов. Он показывался то лысым, то опухшим, из-за чего в соцсети разгоралось горячее обсуждение. 

Фоторепортаж
Киркоров встряхнул поп-тусовку
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Полина ДОРОЖКИНА
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