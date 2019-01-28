Киркорова в шортах засунули в сугроб

В Питере нашли поп-королю необычное применение

Вырезанную из картона фигуру Филиппа Киркорова 1 м 90 см в высоту используют для того, чтобы узнать, сколько выпало снега в разных местах Санкт-Петербурга. Проще говоря, ею решили измерить сугробы.

Наверное, так артист приносит еще и пользу Северной столице. Правда, его изображение немного неточное: настоящий рост певца – на целых 9 см выше.

Однако сам поп-король остался доволен и поблагодарил авторов идеи. "Неожиданная мера исчисления... Спасибо, любимый город!" – написал певец под кадрами, в которых показано, как именно использовали его фигуру.

Фанаты Киркорова тоже остались довольны и подхватили юмор. И хотя кое-что не совсем подходящее отметили, посмеялись и пошутили от души, даже в стихах.

"Странно что-то они приодели Вас – поверх брюк это что там? Шорты?"

"Забавно".

"Прикольно и смешно".

"Филькаметр".

"Очень оригинально... С юмором и креативом подошли к измерению высоты сугробов".

"Корону надо было нарисовать. Было бы точно два метра. А вообще-то смешно. Сразу мультик вспомнился про 38 попугаев".

"А в Басковых сугробы-то гораааздо длиннее".



"Сугробомер по имени Филипп".



"Царь, просто царь!"

"Чуть ли не ПетрI".

"Филипп – спортсмен".

"Хороший человек всем пригодится... В данный момент ростом".

"Фигуру Филиппа без спроса поставили возле заноса, используя для замера как высшую меру размера!"

"И рулетка не нужна. Надо тоже себе на работу поставить! Молодцы!"

"Умом Россию не понять".

"Одиноко стоит у сугроба – ЗНАК КАЧЕСТВА! ВЫСШАЯ ПРОБА!"

"Прикольненько... Филипп как раз подходит!"

"Филиппу лопаты не хватает явно..."