Неожиданные слова Распутиной удивили Киркорова

Поп-короля застали врасплох

Филипп Киркоров и Маша Распутина встретились на съемках. Слова, сказанные эффектной артисткой, крайне удивили поп-короля.

Они участвовали в передаче Андрея Малахова. Едва увидев популярного артиста, певица не смогла сдержать своих эмоций. "Мы с тобой сейчас, как пузырь и соломинка!" – расхохоталась Маша Распутина, обращаясь к старому другу. Как компетентно сообщает "Собеседник", таких слов поп-король явно не ожидал и даже растерялся.

"Это я пузырь?" – переспросил у Распутиной Киркоров. Та только рассмеялась. А затем хвастливо сообщила: "Я могу сесть даже на шпагат!" Впрочем, демонстрировать свои способности Маша Распутина все же не стала.

Между тем ходят слухи, что певица не просто так отпускала сомнительные шуточки в адрес поп-короля. Говорят, Маша Распутина всерьез обижена на Филиппа Киркорова, которого считала своим другом на протяжении многих лет. После ставшего сенсацией дуэта на песню "Роза чайная" артистка ждала, что коллега предложит ей еще записать совместную композицию, но этого так и не случилось.

А когда Филиппу Киркорову предложили записать песню "Ибица", то он предпочел сделать коллаборацию не с Машей Распутиной, а с "золотым голосом России" Николаем Басковым, отчего та, по слухам, пришла в бешенство. Дальше – больше. Говорят, что окончательно певицу вывела из себя информация о том, будто Филипп отказался записывать с ней поздравление для одной из телевизионных передач.

Согласно информации некоторых СМИ, в свое время Филипп Киркоров и Маша Распутина были на ножах. Говорят, поп-король умыкнул у артистки песню буквально перед носом. Распутина так обиделась на Киркорова, что не разговаривала с ним десять лет.