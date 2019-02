"Филя убил": Киркоров показал безумный танец

Поп-король вспомнил далекое прошлое

Филипп Киркоров часто выкладывает на своей странице в Instagram посты о разных концертах и выступлениях (чаще, конечно, о своих). Может и в кино позвать. А несколько часов назад он опубликовал зажигательное видео.

Ролик назван "Самый безумный танец из 80-х".

"Ух! Жаришка из 80-х...🔥",

– отметил поп-король под видео.



Поклонники приняли запись на ура. Они поделились впечатлениями и немного пошутили.

"Филя убил".

"Точно безумный танец".



"Аха-ха... Сильно".

"Пожар".

"Они абсолютно в сегодняшнем дне".



"Ха, партнер жжет!"



"Wow! We should do this. So intense (Вот это да! Мы должны сделать это. Так интенсивно)".



"Потом наши внуки так же над нами ржать будут".

"Какие девушки без фитнеса хорошие были!"

"Грустный ангел пел о любви..."



"Танец красивый, сексуальный и темпераментный".



"От чего ушли, к тому и возвращаемся".

"Раньше песни заряжали! Послушаешь, Горы можно свернуть!"

"Еще не каждый так из наших звезд сможет! Ну только если Плющенко на коньках".

А потом обратились к Киркорову:



"А Вам слабо так сбацать в паре с Мэри, например?", "А сам сможешь так?", "Филипп Бедросович, пора новый хит под этот танец!", "Филип, возьми на заметку для своего балета. Соло пусть исполнит Коля Басков".

Некоторые увидели в ролике современных артистов. "Понятно, с кого Бузова движения слизала", "Танцующий – это Максим Галкин?", "Почти так же Филя танцует "Химеру", – написали они.

Поднял Киркоров настроение фанатам...