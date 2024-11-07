Солдаты КНДР подсели на порно в России

Военные нашли, как разнообразить свой досуг

Американская пресса со ссылкой на данные секретной разведки Пентагона сообщила, что северокорейские солдаты, которые прибыли в Россию для участия в украинском конфликте, подсели на порнографию. Свободный доступ ко взрослым материалам они получили впервые в своей жизни.

Источники утверждают, что до приезда в Россию у молодых военных не было возможности настолько открыто сидеть в интернете и изучать опубликованные там материалы. В результате они устраивают вакханалию и буквально упиваются порно.

При этом осведомители говорят, что конкретных подтверждений досуга солдат КНДР в России у них нет и рассказывать, откуда были получены сведения, тоже не могут.

В США не знают, к каким последствиям может привести воздействие интернета почти без ограничений на неготовую к этому психику северокорейских рядовых. Известно, что в их родной стране подобное находится под строгим запретом – власти КНДР стараются оградить население от пагубного влияния распущенности.

Американские аналитики полагали, что после того, как солдаты Северной Кореи увидят жизнь в России, они больше не захотят возвращаться на Родину, предпочитая более свободную жизнь с обилием различных благ.

Ранее сообщалось, что за дисциплиной в войсках следят высокопоставленные генералы КНДР, которые прибыли в Россию вместе с подразделениями.