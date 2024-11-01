NYT: США просят Китай остановить КНДР от сражения на стороне России

Американцы надеются, что смогут договориться с китайцами

Вашингтон крайне озабочен отправкой северокорейских солдат в Россию для участия в спецоперации, поэтому решил пойти на неожиданный шаг – обратиться к Пекину за помощью, сообщет The New York Times. Официальные лица США уже начали переговоры с Китаем в надежде, что это приведет к положительному результату.

Американцы решили установить контакт с китайцами, поскольку пришли к выводу, что усиление партнерства в сфере безопасности между Россией и Северной Кореей не нравится КНР.

"Китай является давним союзником Северной Кореи и ее самым мощным экономическим и военным партнером, но сотрудничество России и Северной Кореи означает, что Пекину приходится все больше делиться влиянием на Пхеньян с Москвой", – объяснили журналисты.

Вторая причина – втягивание КНДР в дела Украины привлекает больше внимания к вопросам безопасности Восточной Азии со стороны Европы, что Китаю тоже не по душе.

Источники в администрации США утверждают, что высокопоставленные лица встретились с китайскими дипоматами в доме посла Се Фэна в Вашингтоне. После этого госсекретарь Энтони Блинкен провел беседу с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. Позже во время пресс-конференции он выразил надежду, что Китай воспользуется своим влиянием, чтобы пресечь усиление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.

"Есть надежда, что Китай, по крайней мере, передаст сигнал Ким Чен Ыну, молодому автократу, возглавляющему Северную Корею, или попытается заставить Кима ограничить или прекратить развертывание", – указали журналисты.

Ранее СМИ сообщили, что три высокопоставленных генерала КНДР отправились в Россию, чтобы принять участие в украинском конфликте.