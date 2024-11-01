NYT: США просят Китай остановить КНДР от сражения на стороне России

США обратились за экстренной помощью к Китаю из-за России
Фото: unsplash.com
Американцы надеются, что смогут договориться с китайцами

Вашингтон крайне озабочен отправкой северокорейских солдат в Россию для участия в спецоперации, поэтому решил пойти на неожиданный шаг – обратиться к Пекину за помощью, сообщет The New York Times. Официальные лица США уже начали переговоры с Китаем в надежде, что это приведет к положительному результату.

Американцы решили установить контакт с китайцами, поскольку пришли к выводу, что усиление партнерства в сфере безопасности между Россией и Северной Кореей не нравится КНР. 

"Китай является давним союзником Северной Кореи и ее самым мощным экономическим и военным партнером, но сотрудничество России и Северной Кореи означает, что Пекину приходится все больше делиться влиянием на Пхеньян с Москвой", – объяснили журналисты.

Вторая причина – втягивание КНДР в дела Украины привлекает больше внимания к вопросам безопасности Восточной Азии со стороны Европы, что Китаю тоже не по душе.

Источники в администрации США утверждают, что высокопоставленные лица встретились с китайскими дипоматами в доме посла Се Фэна в Вашингтоне. После этого госсекретарь Энтони Блинкен провел беседу с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. Позже во время пресс-конференции он выразил надежду, что Китай воспользуется своим влиянием, чтобы пресечь усиление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.

"Есть надежда, что Китай, по крайней мере, передаст сигнал Ким Чен Ыну, молодому автократу, возглавляющему Северную Корею, или попытается заставить Кима ограничить или прекратить развертывание", – указали журналисты.

Ранее СМИ сообщили, что три высокопоставленных генерала КНДР отправились в Россию, чтобы принять участие в украинском конфликте.

Источник: The New York Times
По теме

"Срочно уничтожить": во Франции назвали причину ликвидации Евросоюза

Обстановка в мировом пространстве становится все более напряженной

"Все кончено": происходящее в зоне СВО вызвало удивление в США

Военный усомнился в способности Украины удержать свои территории

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей