США и Южная Корея объявили о договоренности против сотрудничества России и КНДР

Обе страны разработали ответные меры против Москвы

Преставители США и Южной Кореи в минувший четверг провели совместную встречу, на которой затронули вопросы военного сотрудничества между странами. В частности беседа коснулась потенциального ответа на отправку северокорейских войск в Россию.

В итоговом коммюнике встречи сказано, что Вашингтон и Сеул считают поведение КНДР "опасным и провокационным". Это также касается баллистических испытаний ракет и осуществления программ по разработке оружия массового поражения. Размещение солдат на российской территории они назвали "незаконным".

"Это военное сотрудничество между Россией и КНДР не только является нарушением многочисленных резолюций СБ ООН, но и продлевает страдания украинского народа и угрожает стабильности как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и в Европе", – сказано в документе.

Представители США и Южной Кореи сообщили, что договорились об ответных мерах по поводу усиления сотрудничества между Россией и Северной Кореей, однако раскрывать подробности отказались.

Ранее СМИ сообщали, что Сеул может ответить на отправку северокорейских солдат воевать с Украиной с помощью снятия запрета на поставку вооружений для ВСУ.

Утверждается, что США сейчас также ведут переговоры с Китаем, чтобы помешать отправке военных Северной Кореи в Россию. Вашингтон полагает, что подобное тесное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой может быть крайне невыгодно Пекину.