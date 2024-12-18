Ситуация в зоне СВО остается напряженной

Руководитель российского Генштаба Валерий Герасимов выступил с громким заявлением по поводу ситуации, сложившейся в зоне проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации киевского режима. Он объявил, что российские войска ведут активное наступление по всей линии фронта.

Высокопоставленный военный отметил, что, несмотря на значительную помощь, которую западная коалиция оказывает украинскому противнику, инициативу на линии боевых действий удерживает российская армия. Эти заявления были сделаны в ходе брифинга для иностранных военных атташе.

Российские силы в текущем году освободили от врага почти две сотни населенных пунктов, а общая площадь занятых территорий составила около 4,5 тысячи квадратных километров. Это является значительным достижением, подтверждающим эффективность действий армии в сложных условиях, несмотря на активное военное и финансовое содействие, которое Украина получает от западных стран.

Таким образом, помощь Запада, включающая поставки вооружения, подготовку украинских военных и экономическую поддержку, создает дополнительные вызовы для российской стороны, но не влияет на общую стратегическую инициативу.

В своем выступлении Герасимов акцентировал внимание на том, что российская армия продолжает развивать наступательные действия на различных направлениях. Это позволяет сохранять контроль над оперативной обстановкой и достигать поставленных целей.

"Российские войска проводят наступление по всему фронту", – объявил высокопоставленный военный.

К слову, ранее в Британии подняли Зеленского на смех из-за одного шага.