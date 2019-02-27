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"Приехал": Киркоров оконфузился на гастролях

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Поп-короля не встретили в городе, куда он прибыл на гастроли

Филипп Киркоров побывал в Улан-Удэ и, судя по его словам, остался доволен тем, как его принимали. Однако в паблик "Аноним 03" попало видео (правда, позже его почему-то удалили), на котором показано, как певец в белоснежном длинном пальто выходил из поезда в столице Бурятии, а на перроне его никто не ждал, кроме фотографа и спецмашины.

Но певец ничем не выдал своего замешательства или недовольства. Он только оглядывался по сторонам и улыбался

Девушка за кадром спросила, не поклонников ли искал глазами артист, на что другая ответила, что, наверное, их и добавила: 

"А нету фанатов-то. Вот и приехал Филипп Бедросович". 

Скриншот https://vk.com/feed?q=%23%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2§ion=search&w=wall-106534687_19353

Рассказал о выступлении и сам поп-король. Он выложил в Instagram ролик и фото с концерта в этом городе.

"Спасибо Бурятия, за гостеприимство! Спасибо, Улан-Удэ! Незабываемые гастроли, природа и публика!",

– радостно поделился впечатлениями Киркоров. И вспомнил, как бывал в этих краях раньше. 

"Гастроли 30-летней давности по военному Забайкальскому округу и Монголии начались с Читы в ноябре 1988 года. Целый месяц, 20 концертов и минус 40 градусов, ночи в казармах и "горячие" концерты в составе молдавской группы "ЭКОУ" п/р Петре Теодоровича! Классное было время, время – начала,

– написал поп-король. 

Отозвались о концерте и поклонники. "Филипп, милый, добра Вам и любви людской любви!", "Классс",  "Спасибо, Филипп, за прекрасное настроение всех цветов радуги!", "Огонь", "Спасибо,что людей делаете счастливыми!", " Филипп дает, весь мир восторге от Вас и Вашего концерта, супер", – пролкомментировали они.

   

В Бурятии Филипп Киркоров представил фанатам свою новую программу "Я+R. Второе я" в физкультурно-спортивном комплексе (ФСК). Он привез с собой целых пять фур с костюмами и декорациями, что стало темой горячего обсуждения жителей Улан-Удэ.

Фоторепортаж
Киркоров встряхнул поп-тусовку
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Полина ДОРОЖКИНА
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