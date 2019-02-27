"Приехал": Киркоров оконфузился на гастролях

Поп-короля не встретили в городе, куда он прибыл на гастроли

Филипп Киркоров побывал в Улан-Удэ и, судя по его словам, остался доволен тем, как его принимали. Однако в паблик "Аноним 03" попало видео (правда, позже его почему-то удалили), на котором показано, как певец в белоснежном длинном пальто выходил из поезда в столице Бурятии, а на перроне его никто не ждал, кроме фотографа и спецмашины.

Но певец ничем не выдал своего замешательства или недовольства. Он только оглядывался по сторонам и улыбался

Девушка за кадром спросила, не поклонников ли искал глазами артист, на что другая ответила, что, наверное, их и добавила:

"А нету фанатов-то. Вот и приехал Филипп Бедросович".

Рассказал о выступлении и сам поп-король. Он выложил в Instagram ролик и фото с концерта в этом городе.

"Спасибо Бурятия, за гостеприимство! Спасибо, Улан-Удэ! Незабываемые гастроли, природа и публика!",

– радостно поделился впечатлениями Киркоров. И вспомнил, как бывал в этих краях раньше.

"Гастроли 30-летней давности по военному Забайкальскому округу и Монголии начались с Читы в ноябре 1988 года. Целый месяц, 20 концертов и минус 40 градусов, ночи в казармах и "горячие" концерты в составе молдавской группы "ЭКОУ" п/р Петре Теодоровича! Классное было время, время – начала,

– написал поп-король.



Отозвались о концерте и поклонники. "Филипп, милый, добра Вам и любви людской любви!", "Классс", "Спасибо, Филипп, за прекрасное настроение всех цветов радуги!", "Огонь", "Спасибо,что людей делаете счастливыми!", " Филипп дает, весь мир восторге от Вас и Вашего концерта, супер", – пролкомментировали они.

В Бурятии Филипп Киркоров представил фанатам свою новую программу "Я+R. Второе я" в физкультурно-спортивном комплексе (ФСК). Он привез с собой целых пять фур с костюмами и декорациями, что стало темой горячего обсуждения жителей Улан-Удэ.