Счастливые Додон и Киркоров показали клубничку

Поп-король рассказал о молдавско-российской любви

Президент Молдавии Игорь Додон, один из немногих во власти страны, кто пытается поддержать дружбу с Россией, 18 февраля отмечает свое 44-летие. Попытки молдавского лидера сохранить братские отношения между двумя народами заставили воспылать к нему сильными чувствами певца Филиппа Киркорова.

В своем Instagram звезда российской эстрады опубликовал теплое поздравление к Додону, в котором выразил уважение к "пророссийскому" политику.

"Спасибо Вам огромное, за то что Вы так много сделали и делаете для того, чтобы Молдова и Россия дружили и любили друг друга как когда то!!! Ваша миссия в этом– бесценна!!!" – написал Киркоров (орфография и пунктуация автора сохранены).

Певец добавил, что мечтает о том, чтобы поскорее наступило лето и он смог приехать к Додону лично. Оказывается, Киркоров без ума от вкуса клубнички, которая растет в Молдавии.

"Жду очередного летнего сезона , чтобы собрать вкуснейшую клубнику с Вашей гостеприимной и плодородной земли и накормить ее в ее своих друзей, передав привет и привезя солнце с Вашей гостеприимной Молдовы, которую так люблю, и с которой у меня так много связано", – не сдерживал себя Киркоров.

Опыт у поп-короля в этом есть, если судить по фото, которое он опубликовал в том же посте. На нем он запечатлен с Додоном и той самой клубникой. Остается неясным, где же успели они оба заняться собирательством ягоды – то ли на даче президента, то ли где-то еще.