Счастливые Додон и Киркоров показали клубничку

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Президент Молдавии Игорь Додон, один из немногих во власти страны, кто пытается поддержать дружбу с Россией, 18 февраля отмечает свое 44-летие. Попытки молдавского лидера сохранить братские отношения между двумя народами заставили воспылать к нему сильными чувствами певца Филиппа Киркорова.
В своем Instagram звезда российской эстрады опубликовал теплое поздравление к Додону, в котором выразил уважение к "пророссийскому" политику.
"Спасибо Вам огромное, за то что Вы так много сделали и делаете для того, чтобы Молдова и Россия дружили и любили друг друга как когда то!!! Ваша миссия в этом– бесценна!!!" – написал Киркоров (орфография и пунктуация автора сохранены).
Певец добавил, что мечтает о том, чтобы поскорее наступило лето и он смог приехать к Додону лично. Оказывается, Киркоров без ума от вкуса клубнички, которая растет в Молдавии.
"Жду очередного летнего сезона , чтобы собрать вкуснейшую клубнику с Вашей гостеприимной и плодородной земли и накормить ее в ее своих друзей, передав привет и привезя солнце с Вашей гостеприимной Молдовы, которую так люблю, и с которой у меня так много связано", – не сдерживал себя Киркоров.
Опыт у поп-короля в этом есть, если судить по фото, которое он опубликовал в том же посте. На нем он запечатлен с Додоном и той самой клубникой. Остается неясным, где же успели они оба заняться собирательством ягоды – то ли на даче президента, то ли где-то еще.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ! Дорогой ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ,здоровья, счастья и любви! И спасибо Вам огромное, за то что Вы так много сделали и делаете для того , чтобы Молдова и Россия дружили и любили друг друга как когда то!!! Ваша миссия в этом- бесценна!!! Ну а я , в свою очередь , жду очередного летнего сезона , чтобы собрать вкуснейшую клубнику с Вашей гостеприимной и плодородной земли и накормить ее в ее своих друзей, передав привет и привезя солнце с Вашей гостеприимной Молдовы, которую так люблю, и с которой у меня так много связано, и где все у меня началось когда то, более 30 лет назад!🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓
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