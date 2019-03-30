"Смешно и пошло": Пугачеву обругали за "манию величия"

На Примадонну внезапно накинулись с упреками

Аллу Борисовну обвинили в слишком высоком самомнении.

Пугачева тепло поздравила внучку Клаудию Земцову с днем рождения, выложив эффектное фото, где девочка позирует в роскошном наряде с короной на голове.

"С днём Рождения,моя красавица и умница.Живи долго и счастливо под мирным небом в здравии и благополучии",

– написала Примадонна в Instagram.

Большая часть подписчиков растрогалась и от души пожелала дочке Кристины Орбакайте всех благ, не забыв отметить и заслуги Аллы Борисовны. Однако даже в такой день нашлись хейтеры, которые забросали страницу звезды злобными комментариями, обвинив ее в мании величия (орфография и пунктуация сохранены).

"Какая то мания величия. Насколько знаю на западе не отличишь ребенка богатого или бедного...английская принцесса сама на велике детей возит в школу и сад...а у нас вчерашние совки прямо короновались...противно", "Жиру бесятся", "Где же ее детство?" "С Днём Рождения маму и Клаввдию!У ней ве шансы есть для того,чтобы Быть Царицей,ибо она дочь достйнейшей Матери и внучка Великой и несравненной Аллы Пугачёвой,которая лично в моём сознание совершила переворот по многим важным вопросам моего неведения и Клаве есть ,у кого учиться и кого Любить!Будьте все счастливы!!!"

"Поражает тенденция.Мамы папы бабули пошли поздравлять своих летей черещ сети.Неважно что некоторые еще в школу не пошли.Поздравляют!.Это чтобы все узнали и закидали поздравлениями. Смешно и пошло.А дома нельзя? Вы их что не видите? И не увидите?. А телефон для чего. А видео для чего.Умники!" "Началось.Теперь эту взгромоздили короновали...Ну полюбовались сами ну и. Достаточно!.Не боитесь вы за своих детей ох не ьоитесь О чем только думаете?" "С днём рождения, Царевна!" "С Днём рождения! Нереальная красотка, и это очевидно! Пусть исполнится всё, о чем мечтают Клавдия ,её звёздные мама и Алла Пугачева! Пусть тоже будет звездой, ведь у вас это передается по наследству!" – высказались пользователи.

Ранее Примадонна поздравила с днем рождения коллегу по цеху Александра Буйнова. Однако и тут нашлись злопыхатели, которые раскритиковали певицу за расплывшийся снимок.