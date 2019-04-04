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"Творили ежесекундно": Пугачева рассказала о близости с поэтом

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонна раскрыла детали личных отношений

Алла Пугачева теперь редко выходит на связь с подписчиками в соцсетях. Это и понятно: не за горами юбилей и посвященный этому грандиозный концерт, к которому нужно усиленно готовиться, что она и делает. Однако сегодня звезда сделала исключение – на ее странице в Instagram выложено видео и поздравление известному поэту Илью Резнику, который отмечает день рождения 4 апреля.

"Далеко ты или близко, ты всегда в душе моей",

– с чувством призналась артистка под роликом – фрагментом интервью. В нем она вспомнила молодые годы и сотрудничество с поэтом:

"Мы творили ежесекундно... во всем – в том, как мы ели... как пили, как одевались... с кем общались, дружили, куда мы ходили... Наверное, это и есть тот самый счастливый пик в жизни..."

После этих трогательных слов в исполнении Примадонны зазвучала популярная в течение многих лет песня "Без меня тебе, любимый мой..."

Фанатов это не оставило равнодушными. Они добавили к сказанному: 

"Аллочка, присоединяемся к поздравлению! Илья Рахмельевич! Здоровья Вам и творческих успехов!!", "Все верно! Надо при жизни спешить и поощрять заслуженности, чтобы не было поздно! С днем рождения, Маэстро!.. Живите долго!", "Сегодня, 4 апреля, отмечает свой День Рождения великий и мудрый Илья Резник. Близкий друг нашей Аллы, несмотря на все ссоры. Хочется пожелать всего наилучшего, успехов в работе своей. Ею можно только восхищаться. Вдохновение, чтобы продолжать писать такие песни, которые стали хитами века... И конечно же, благополучия в семье, и главное – здоровья. Берегите себя. Мы вас все любим... С днем рождения", "Вдохновения и позитива во всем!", "На радость нам живите! Спасибо Вам за ваше творчество и талант!"

Также пользоввтели Сети выразили отношение к обоим знаменитостям.

"Всем долголетия и птицы удачи... Вы мировые легенды, вы творцы и вы пример... Спасибо, что дарите счастье и любовь людям!", "Ваш союз никогда ни кто не превзойдет, ваше творчество лучшее, что может быть", "Красавец Илья Резник! Порода и талант!", "Два гения!", "Мы вас любим обоих!",

– написали они.

На творческом поприще Пугачева и Резник связаны давно. Дружат они и в личной жизни, причем тесно, каждый обязательно присутствует на юбилеях и других мероприятиях другого. Это длится много лет, хотя, по слухам, настолько теплыми отношения между ними были не всегда.

Между тем приближается и день рождения самой Аллы Борисовны. Она отпразднует круглую и солидную дату 15 апреля.

Юбилей Пугачевой – событие не из рядовых, поэтому за два дня до этого, 13 и 14 апреля, Первый канал покажет несколько передач о последней народной артистке СССР и даже выпустит в эфир "Большой концерт к юбилею Аллы Пугачевой", отменив несколько других программ. А под конец, во время прямой линии в эфире канала НТВ, Примадонна ответит на интересующие многих вопросы – о детях, мужьях, диетах, пишут "Дни.ру".

В день же самого юбилея звезды соберутся на роскошный банкет. И наконец, 17-го числа этого месяца знаменитая артистка впервые за десять лет выступит на сцене Большого Кремлевского дворца. Билеты раскуплены давно, даже в партер, по цене 500 тыс. рублей...

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Полина ДОРОЖКИНА
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