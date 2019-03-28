Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Все молодеет": Пугачева выделилась рокерским образом

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда появилась на модном мероприятии во всеоружии

Алла Пугачева стала самой заметной гостьей на детском показе Валентина Юдашкина. На мероприятие в рамках Недели моды в Москве она пришла поддержать дочь – 5-летняя Лиза стала манекенщицей.

Известно, что дочь Галкина и Пугачева очаровала всех присутствующих и затмила других звездных наследников, среди них были дети Киркорова, сын Рудковской и Плющенко и многие другие.

Алла Пугачева тоже выделилась, но уже среди гостей. Примадонна была одета стильно и броско, другие родители на ее фоне выглядели очень скромно. Наряд певицы был полностью черным: кожаное пальто и брюки она дополнила массивными украшениями и бейсболкой со стразами – рокерский образ омолодил звезду на несколько лет.

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)

"Алла красавица", "Как красиво одета!", "Алла Борисовна с каждым годом все молодеет", "Любовь делает ее моложе и красивее", "Супер леди", "Очень стильная",

– комментируют подписчики.

Алла Пугачева в последнее время действительно выглядит очень стильно: после похудения она сменила бесформенные балахоны на более короткие юбки ярких цветов, стала чаще показывать ноги и выбирать актуальные модели.

Поклонникам трансформация звезды пришлась по вкусу – в комментариях появляется все больше комплиментов по поводу внешности. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Сливной бак": украинцы набросились на Скабееву

Словесному обстрелу подверглась обличительница киевских пропагандистов

Застрявшее из-за Крымского моста судно сняли с мели

Экологическая обстановка в проливе не пострадала

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей