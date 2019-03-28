"Все молодеет": Пугачева выделилась рокерским образом

Звезда появилась на модном мероприятии во всеоружии

Алла Пугачева стала самой заметной гостьей на детском показе Валентина Юдашкина. На мероприятие в рамках Недели моды в Москве она пришла поддержать дочь – 5-летняя Лиза стала манекенщицей.

Известно, что дочь Галкина и Пугачева очаровала всех присутствующих и затмила других звездных наследников, среди них были дети Киркорова, сын Рудковской и Плющенко и многие другие.

Алла Пугачева тоже выделилась, но уже среди гостей. Примадонна была одета стильно и броско, другие родители на ее фоне выглядели очень скромно. Наряд певицы был полностью черным: кожаное пальто и брюки она дополнила массивными украшениями и бейсболкой со стразами – рокерский образ омолодил звезду на несколько лет.

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) 27 Мар 2019 в 10:48 PDT

"Алла красавица", "Как красиво одета!", "Алла Борисовна с каждым годом все молодеет", "Любовь делает ее моложе и красивее", "Супер леди", "Очень стильная",

– комментируют подписчики.

Алла Пугачева в последнее время действительно выглядит очень стильно: после похудения она сменила бесформенные балахоны на более короткие юбки ярких цветов, стала чаще показывать ноги и выбирать актуальные модели.

Поклонникам трансформация звезды пришлась по вкусу – в комментариях появляется все больше комплиментов по поводу внешности.