"Все молодеет": Пугачева выделилась рокерским образом

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Алла Пугачева стала самой заметной гостьей на детском показе Валентина Юдашкина. На мероприятие в рамках Недели моды в Москве она пришла поддержать дочь – 5-летняя Лиза стала манекенщицей.
Известно, что дочь Галкина и Пугачева очаровала всех присутствующих и затмила других звездных наследников, среди них были дети Киркорова, сын Рудковской и Плющенко и многие другие.
Алла Пугачева тоже выделилась, но уже среди гостей. Примадонна была одета стильно и броско, другие родители на ее фоне выглядели очень скромно. Наряд певицы был полностью черным: кожаное пальто и брюки она дополнила массивными украшениями и бейсболкой со стразами – рокерский образ омолодил звезду на несколько лет.
"Алла красавица", "Как красиво одета!", "Алла Борисовна с каждым годом все молодеет", "Любовь делает ее моложе и красивее", "Супер леди", "Очень стильная",
– комментируют подписчики.
Алла Пугачева в последнее время действительно выглядит очень стильно: после похудения она сменила бесформенные балахоны на более короткие юбки ярких цветов, стала чаще показывать ноги и выбирать актуальные модели.
Поклонникам трансформация звезды пришлась по вкусу – в комментариях появляется все больше комплиментов по поводу внешности.
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