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Оголившуюся Семенович обозвали колхозницей

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Фанаты не оценили внешний вид звезды

Анна Семенович получает самые разные комментарии по поводу своей фигуры и стиля в одежде. На профессиональных съемках, когда певицу одевает стилист, девушка выглядит красиво, элегантно и сексуально. Когда же звезда выбирает наряд сама, то подписчики не стесняются ругать ее странный, порой вульгарный, по их мнению, вид.

Так и случилось с последним снимком Семенович, где она в халате с бахромой приняла вычурную позу. Певица открыла рот и высоко задрала ногу.

Подписчики старания бывшей "Блестящей" не оценили и высказали все, что думают.

"Вы напоминаете скульптуру Мухиной: Рабочий и Колхозница, но без присутствия первого!", "Кобыла", "Нырнешь, и вода вся из бассейна выплеснется)))",

– комментируют пользователи.

 

Некоторые их них считают, что своим вызывающим видом, певица стремится привлечь к себе мужчину – 39-летняя звезда не замужем и не имеет детей. Впрочем, нашлись и любители пышного тела, им фигура Анны Семенович кажется сексуальной.

"Какая ты горячая, как песок в Сахаре", "Анна, вы неповторимы", "А есть фото без халата?", "Очень красивая",

– восхищаются фанаты.

Ранее "Утро" опубликовало постельный снимок Семенович.

Дарья ПЕТРОВА
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