Серябкина устроила горячую фотосессию в ванной

Грудь певицы признали идеальной

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина поделилась с подписчиками в социальных сетях сексуальными кадрами – такой звезду еще не видел никто. На девушку надета прозрачная футболка, демонстрирующая грудь, а глаза стали ярко голубыми.

Публикация от MOLLY (@serebro_official) 25 Мар 2019 в 4:21 PDT

Поклонникам, привыкшим к карему цвету глаз, такой образ показался необычным: кто-то считает, что певица стала выглядеть моложе, а кому-то кажется, что она похожа на наркозависимого человека.

"Глаза конечно...Выдающиеся", "Что у неё с лицом, вроде бы красивая девушка, ну как фото отправляет, будто бы внезапный инсульт", "Похожа на наркоманку", "Что с лицом? Что употребляешь?", "Не очень идут голубые линзы, тебе идёт твой натуральный цвет глаз", "Идеальный размер)",

– высказывают разные мнения подписчики.

После обсуждения необычного цвета глаз, подписчики переместились ниже и начали делиться мнением насчет форм девушки. Они считают, что у Серябкиной идеальный размер груди, но такой образ ее не подчеркивает – она выглядит больше болезненно, чем сексуально.

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