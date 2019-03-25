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Серябкина устроила горячую фотосессию в ванной

Ольга Серябкина. Фото ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев
Грудь певицы признали идеальной

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина поделилась с подписчиками в социальных сетях сексуальными кадрами – такой звезду еще не видел никто. На девушку надета прозрачная футболка, демонстрирующая грудь, а глаза стали ярко голубыми.

Публикация от MOLLY (@serebro_official)

Поклонникам, привыкшим к карему цвету глаз, такой образ показался необычным: кто-то считает, что певица стала выглядеть моложе, а кому-то кажется, что она похожа на наркозависимого человека.

"Глаза конечно...Выдающиеся", "Что у неё с лицом, вроде бы красивая девушка, ну как фото отправляет, будто бы внезапный инсульт", "Похожа на наркоманку", "Что с лицом? Что употребляешь?", "Не очень идут голубые линзы, тебе идёт твой натуральный цвет глаз", "Идеальный размер)",

– высказывают разные мнения подписчики. 

После обсуждения необычного цвета глаз, подписчики переместились ниже и начали делиться мнением насчет форм девушки. Они считают, что у Серябкиной идеальный размер груди, но такой образ ее не подчеркивает – она выглядит больше болезненно, чем сексуально. 

Ранее Утро показало постельные фото Анны Семенович.

Дарья ПЕТРОВА
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