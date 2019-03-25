"Мечта мужчин": Семенович порадовала постельным фото

Певица приняла участие в откровенной фотосессии

Анна Семенович поделилась с подписчиками эротичными кадрами, сделанными в кровати. Из одежды на ней только мужская рубашка и белье, поэтому ноги и зона декольте предстают во всей красе. Сопроводить такой кадр звезда решила своими философскими размышлениями о жизни.

"Я поняла, одно– что надо быть проще, легче ко всему относиться, ценить каждый день и проживать каждый миг. Жить сегодняшним днём и искать в каждой минуте, или ситуации только хорошее. Если мы видим в Жизни светлые стороны, то свет к нам приходит и озаряет любовью",

– вдохновляет бывшая участница группы "Блестящие".

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 25 Мар 2019 в 2:11 PDT

Подписчики образ звезды оценили, но переживают, что Семенович так и не обрела счастья в личной жизни: 39-летняя певица не замужем и не имеет детей.

"Жаль, что никто любящий не будит такую красавицу по утрам!", "Очень сексуальная", Мечта мужчин и ходячий позитивчик, а также красота России", "Ты горяча как аджика с перцем", "Эх, мужика бы)))",

– пишут пользователи.

Без комментариев о фигуре Семенович, конечно, не обошлось: кто-то считает, что она похудела, кто-то, наоборот, заметил лишние килограммы.

Ранее откровенными фотографиями поделилась Анфиса Чехова.