Полуголая Чехова вспомнила о целомудрии

Телеведущая отправилась отдыхать в мусульманскую страну

Анфиса Чехова быстро сменяет локации: в начале месяца она возбуждала подписчиков откровенным кадрами с Мальдивских островов, а теперь поехала в ОАЭ. Теперь звезде, привыкшей к сексуальным нарядам, придется вести себя поскромнее - Арабские Эмираты – мусульманское государство.

Сама Чехова уверяет, что комфортно себя чувствуем даже в закрытом купальнике.

"Достаточно ли целомудренный вид я имею в Абу-Даби? Если честно, здесь даже не тянет надевать открытый купальник. Хотя в отеле туристам это позволено",

– рассказывает ведущая.

Надо признать, что даже в таком виде ей удается привлекать внимание к своим выдающимся формами и волновать воображение – с этим согласны и подписчики Чеховой.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 21 Мар 2019 в 12:08 PDT

"Очень классно! На мой вкус лучше в закрытом.", "Богиня целомудрия", "Очень красиво, подчёркнуто все, что нужно", "Фигура огонь", "Роскошная и сексуальная", "И да, закрытый купальник куда эротичнее и загадочнее))",

– пишут комментаторы.

Критики, конечно, нашлись. Одни считают, что открытый купальник гораздо больше идет телеведущей, другие отметили, что она снова начинает набирать вес.

"Снова начинаешь покрываться жиром, дорогая!!! Срочно на беговую дорожку!!!! Или ты думаешь на солнце расплавить свой жир?", "Не, бикини однозначно лучше",

– пишут хейтеры.

Еще одну волну недовольств вызвала сама поездка звезды. Пользователи считают, что она могла отложить путешествие, чтобы проститься с Юлией Началовой, которую сегодня похоронили в Москве.

"Анфиса, вы же подругами были с Началовой? Почему не остались в Москве чтоб проводить её в последний путь?" – спрашивает подписчица. Чехова ответила, что не была подругой Юлии, а присутствие на похоронах не считает обязательным пунктом прощания.