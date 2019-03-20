Родственники закрыли артистку от посторонних. Фанаты певицы ругались, залезали на бордюры, ломились в зал траурной церемонии. Воцарился хаос

На Троекуровском кладбище в Москве провожают в последний путь Юлию Началову. Церемония проходит в Траурном зале.

Певица ушла из жизни 16 марта, не дожив до 39 лет. Свою последнюю неделю Началова провела в коме. Перед смертью она не смогла попрощаться со своими родителями и маленькой дочерью.

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая развилась на фоне отека легких и мозга. Изначально певице стало плохо из-за осложнений подагры и диабета. Артистку ввели в искусственную кому, но спасти ее так и не удалось.

12:40. В толпе прибывших ярким цветом волос выделяется Анастасия Стоцкая. Она передает соболезнования всем близким, а также рассказывает, какой была Началова в повседневной жизни.

"Смеющаяся, улыбающаяся хохотушка, ироничная по-детски непосредственная. Все эти качества она сохранила, несмотря на сложности в личной жизни и профессии, и ту боль, которую испытывала от болезни". – делится девушка.

12:25. Среди поклонников начинается паника – люди волнуются, что не успеют попасть внутрь. Некоторые начинают громко возмущаться и говорить, что зря решили приехали.

Мимо журналистов, чуть не толкаясь, проносится певец Влад Топалов.

12:15. На прощание с Началовой начали прибывать звезды, в числе первых Ирина Салтыкова и Эдгард Запашный – он скрывает глаза за темными очками, а в руках держит плюшевого тигренка и белые розы. Он признается, что общался с Юлией перед смертью.

"Я знал про здоровье. Накануне смерти она отвечала на звонки, но новости были позитивные. Она никогда не жаловалась на болезнь" – отметил дрессировщик.

Дочь Эдиты Пьехы Илона Броневицкая от комментариев отказалась.

12:00. К месту похорон приехал солист группы "Иванушки" Кирилл Андреев вместе с женой. Он с самого начала интересовался здоровьем Юлии и часто общался с ее отцом.

"Я держал связь с папой Юли, пока она была в больнице. Он только благодарил за поддержку, больше ничего не мог сказать". – делится певец.

11:50. К залу подъехал катафалк с гробом Началовой. Среди собравшихся начинается хаос – организованная очередь нарушилась. В ожидании начала прощания, люди делают селфи на фоне входа.

11:45. На Троекуровское кладбище приехала звезда КВН Елена Борщева, а на черном BMW привезли большой венок от Николая Баскова, за ним вносят венок от Филиппа Киркорова.

11:00. Среди собравшихся большинство пенсионеров. Все они держат в руках диски и журналы с фотографией певицы, некоторые утирают слезы. Особенно активные женщины залезают на бордюры и предупреждают, что намерены попасть внутрь первыми.

На похороны прибыла Ольга Кормухина и подруга Началовой – она является директором клиники, где полгода назад лечилась Юлия.



10:30. Внутрь заходят только родственники и друзья певицы. Одним из первых прибыл певец Александр Панайотов. Он верил в выздоровление Юлии.

" Надеялись до последнего на чудо. Зная, что она боец, солдат, столько перенесла в жизни, все были уверены, что будет все-таки другой исход". – делится музыкант.

Журналистов дальше шлагбаума не пускают – такова была воля родственников. Всех фанатов Началовой тоже просят отойти подальше от зала.

10:00. Автомобильная парковка перед залом прощания полностью забита. Машины прибывают каждые 5 минут. Уже на месте PR-менеджер певицы Анна Исаева. Поклонников становится все больше, некоторые из них приехали из других городов.

"Я специально сегодня утром прилетел из Башкирии проститься. В 23.00 рейс обратно" – передает слова пришедшего "МК".

08:00. К траурному залу приехали первые поклонники. Они рассчитывают спокойно проститься с Началовой, пока не образовалась очередь, но охранники строго предупреждают: "Снимать внутри нельзя. Быстро заходите в один вход, не задерживайтесь у гроба и сразу выходите в противоположную дверь".











