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Малахова унизили за веселье после смерти Началовой

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
продолжениеДолину парализовало у гроба Началовой
На голову телеведущего обрушился гнев фанатов певицы

В то время как многие скорбят из-за скоропостижной кончины Юлии Началовой, Андрей Малахов развлекается. Он спел дуэтом с Николаем Басковым в честь 70-летия Валерия Леонтьева на программе "Привет, Андрей!", что вызвало негодование подписчиков соцсетей.

Разместив на своей странице в Instagram видео того, как он пел с шоуменом, "натуральный блондин" сделал заявление, которое также не понравилось фолловерам.

"Несмотря на потрясения последних дней, жизнь идет дальше, и от этого понимаешь, как важно ценить каждый день!"

– отметил владелец "золотого голоса", имея в виду уход из жизни Началовой.

Это веселье артистов поклонники восприняли как пляску на костях. Многие особенно ругали телеведущего:

"Малахову медведь на ухо наступил!", "Петь не всем дано", "Действительно, лучше не петь. И не вести идиотские шоу. И не орать в передачах дурным голосом...", "Не позорьтесь", "Лучше бы молчал", "Мерзко".  

Досталось и другим знаменитостям. Их буквально разнесли в пух и прах.

"Началову еще не предали земле, а они юбилеи юбилейничают... Таких коллег и врагов не надо", "Для звезд главное, кто больше лайков схапает, поэтому каждая минута дорога!", "Сказали бы на похоронах сплясать и спеть – запросто! Одним словом, клоуны, а строят из себя элиту общества", "Вот вы и показали свое истинное лицо. Вселенская скорбь продемонстрирована, можно идти дальше, следующую галочку ставить... При жизни Юлю не вспоминали, и после смерти тут же забыли. Осталось у гроба на камеру слезу пустить и можно идти веселиться. Обидно, что Юли такие "друзья" были – лживые и лицимерные", "Ооооо! Веселуха пошла. Не пойму только, зачем эти клоуны из себя горе изображали",

– возмущались подписчики.

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com

Сегодня в Москве прощаются с Юлией Началовой. Певицу похоронят в ее любимом платье на Троекуровском кладбище.

Семье выделили бесплатное место для захоронения. Стоимость участка, на котором будет погребена артистка, – почти 1 млн руб., что родным не по карману. В последние годы у певицы "с деньгами было туго", рассказал ее лечащий врач "МК". 

Звезду, которая умерла пять дней назад, провожают в последний путь только сегодня, так как сначала, по данным СМИ, родным не давали разрешения на похороны в том месте, которое они выбрали. Могила певицы оказалась недалеко от захоронения мужа журналистки Божены Рынской – основателя НТВ Игоря Малашенко, недавно скончавшегося в Испании, отмечает РИА ФАН.

На Троекуровском с 1975 г. погребены известные деятели культуры и искусства, отмеченные государственными наградами и званиями: актрисы Любовь Полищук и Наталья Гундарева, музыканты Александр Барыкин и Владимир Трошин и многие другие известные россияне.  

Полина ДОРОЖКИНА
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