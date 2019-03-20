Менеджера Началовой затравили за вранье

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Анна Исаева была PR-менеджером Юлии Началовой. В ее обязанности входила в том числе публикация фотографий певицы в социальных сетях. Именно она делилась кадрами из Рима от лица артистки, хотя та к тому времени уже была госпитализирована.
Поклонники певицы считают, что она пыталась скрыть истинное состояние здоровья Началовой, прикрываясь красивыми снимками. Исаева, в свою очередь, оправдывается – она просто исполняла указания своего работодателя.
Слова менеджера подтверждает и бывший концертный директор Началовой Константин Сергеев.
"Это воля Юлии была – выложить фото, что она находится в Риме",
– цитируют Сергеева "Дни.ру"
Снимок Началовой появился в Instagram 11 марта. Там она счастливая и веселая, а подпись к фото совсем не отражает реального положения дел.
"Как я люблю этот чудесный город! Рим для меня – это эмоции, вкуснейшая еда, мода, архитектура, фонтаны, испанская лестница, Греко кафе, где Н. В. Гоголь писал "Мертвые души", кофе и джелатто, сладкий итальянский язык, люди, жесты, спагетти и, конечно же, ощущение праздника",
– говорится под фото.
Учитывая состояние Началовой на этот момент, она уже вряд ли могла писать такие слова. Подписчики сделали вывод, что авторство принадлежит PR-менеджеру.
Напомним, 16 марта Юлия умерла в московской клинике, не приходя в сознание. Отец певицы Виктор озвучил предварительную причину смерти Юлии: абсцесс – гнойное воспаление тканей. По словам пиар-менеджера певицы, причиной смерти Юлии Началовой стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга.
Похороны Началовой состоятся завтра, 21 марта, на Троекуровском кладбище. По слухам, проститься с певицей придут Алла Пугачева и Максим Галкин.
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