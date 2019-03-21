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Началову похоронят в любимом платье

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Стали известны подробности прощания с певицей

Сегодня, 21 марта, в Москве прощаются с Юлией Началовой. Стало известно, что хоронить ее будут в любимом платье, она считала его "счастливым". Знаменитость будет покоиться на Троекуровском кладбище, недалеко от могилы Игоря Малашенко – мужа Божены Рынски.

Ожидается, что на траурную церемонию придут родственники, друзья и коллеги-артисты. Простятся с ней Алла Пугачева и Максим Галкин, а также бывший муж певицы – экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин – сообщают Дни.ру.

Певица ушла из жизни 16 марта, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая развилась на фоне отека легких и мозга.

Дарья ПЕТРОВА
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