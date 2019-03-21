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Долину парализовало у гроба Началовой

Лариса Долина. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПесков явился на похороны Началовой с накрашенными глазами
Певицы были очень близки друг с другом

Лариса Долина переживает смерть Юлии Началовой так же тяжело, как и семья покойной. Их связывало нечто большее, чем музыкальная сцена: Долина была крестной матерью дочери Началовой.  Во время прощания с коллегой на нее было особенно больно смотреть.

В траурном зал Троекуровского некрополя, где проходит панихида по трагически ушедшей из жизни певицы, Долина выглядела чрезвычайно мрачной. На церемонию пришли многие известные люди, в том числе коллеги по цеху Влад Топалов и Анастасия Стоцкая. Все они признавались, что потеряли близкого им человека. По виду Долиной без лишних слов было ясно, что "убита" кончиной Началовой. 

Как пишут "Дни.ру", во время прощания она сидела в первом ряду у самого гроба и неподвижно смотрела в одну точку. Состояние оцепенения вызывало жуткие ощущения, которые еще больше усиливались от вида траурного наряда. Казалось, будто горечь утраты буквально парализовала Долину. Видно, что внезапная смерть молодой родственницы разбила ей сердце, выбила из колеи.

Все, что остается Долиной сейчас делать, так это помочь крестнице Вере Алдониной пережить потерю матери.

Юлия Началова умерла 16 марта из-за острой сердечной недостаточности, которую спровоцировал отек легких и мозга. Певице было всего 38 лет.

Фоторепортаж
Юлия Началова ушла из жизни
Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com +3
Артем ВЕСЕЛЫЙ
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