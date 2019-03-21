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Песков явился на похороны Началовой с накрашенными глазами

Александр Песков. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Артист провожал артистку в последний путь в странном виде

Известный пародист Александр Песков пришел на прощание  с артисткой Юлией Началовой. Для траурного события артист жирно подвел глаза черными стрелками. 

Облаченный в меха Песков, по дороге к залу, где проходит церемония, пообщался с журналистами. Он рассказал, что лежал вместе с Началовой в больнице. 

"Думал, вместе посмеемся, но так и не пересеклись. Даже не думал, что так случится. Я гулял на двух ее свадьбах, нянчился с ее собакой. Ничего не предвещало. Такая светлая и нежная девочка, чудная... Она имела свою нишу, не была Кабалье, но нашла свою нишу. Я не знаю как комментировать отношения с хоккеистом... Да это могло случится из-за меленькой ранки. У меня была знакомая которая повредила ногу гвоздём и умерла. Берегите себя, ребята!" , – цитирует его "МК". 

Родственники Юлии Началовой приняли решение закрыть артистку от посторонних. Фанаты певицы пришли к месту, где проходит церемония еще в восемь утра. Они ругались между собой, залезали на бордюры, ломились в зал траурной церемонии.


Фоторепортаж
Юлия Началова ушла из жизни
Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com +3
Марина МОНРО
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